「四腳督賴清德躺著選」　朱立倫喊話郭台銘：大局為重放下小我

▲朱立倫於蘆竹五福宮。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘可能獨立參選，讓2024總統大選形成四腳督戰局。國民黨主席朱立倫今（6）日對此表示， 6成以上主流民意要政黨輪替，如果因藍營、非綠分裂，只要三腳督、四腳督，都是讓民進黨當選，讓賴清德躺著當選，都是對不起台灣主流民意。朱特別強調，沒人希望分裂，「支持分裂的就是民進黨最大的助力！」

媒體近日報導，朱立倫以不分區名單當作籌碼整合挺郭派議長，而部份議長也表示，郭台銘若獨立參選，不可能再陪玩。朱今參加黨籍桃園立委參選人牛煦庭「爸比 give me fly競技紙飛機比賽」並接受媒體聯訪，被問到是否以不分區名單當作籌碼時，朱駁斥，「這是謠言！謠言止於智者，不必理會！」

朱立倫接著說，國民黨與議長們大家都有團結的決心與努力，6成以上主流民意要政黨輪替，如果因藍營、非綠分裂，讓民進黨躺著選，都是對不起台灣主流民意，對不起台灣人民希望兩岸和平、安定好日子的心聲。至於是否跟郭台銘保持聯繫與溝通？朱答，「郭董不是在國外嗎？」大家最後一定是以大局為重，放下小我，以大我為重。

針對有議長表示，只要郭台銘獨立參選，就不可能再陪玩，朱立倫說，相信這些議長，都有決心希望政黨輪替、下架民進黨，也許跟黨中央的戰略不同，但是大家都知道，只要分裂，只要三腳督、四腳督，都是讓民進黨當選，讓賴清德躺著當選。

朱立倫說，三腳督、四腳督說白了就是民進黨當選的最大的助力，因此大家都有警覺，沒人希望分裂。朱特別強調，「支持分裂的就是民進黨最大的助力！」