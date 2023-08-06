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民眾黨支持度下滑4.9百分點　綠委揭原因：柯文哲負面攻擊

▲▼柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會 。（圖／記者蘇晏男攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會日前公布7月政黨支持傾向民調，民進黨與國民黨支持度上揚，但民眾黨支持度下挫4.9個百分點，引發討論。對此，民進黨立委賴瑞隆今（6日）表示，民眾黨總統參選人柯文哲負面攻擊導致其政黨支持度下滑，反觀藍綠陣營正向提出願景表現較好；同黨立委許智傑則說，柯文哲失言被選民看破手腳。

根據台灣民意基金會上月公布的政黨支持度民調，結果顯示，32％民眾表示支持民進黨，23％國民黨，17.3％民眾黨，1.8％時代力量，1.9％台灣基進，0.8％其他政黨合計，22.5％沒特別支持哪一個政黨，0.7％不知道、拒答；相較6月調查，民進黨上揚7.4個百分點，國民黨上揚2.6個百分點，民眾黨下滑4.9個百分點。

對此，賴瑞隆表示，這與總統候選人表現、政黨穩定度有關係，民進黨與國民黨持續回穩，民眾黨則因為柯文哲過去一些仇女、厭女的言論，以及最近一些攻擊方式，導致民眾對民眾黨滿意度下滑，這也顯示人民還是期待總統候選人用比較穩健的方式，正向提出政見、願景，這方面民進黨、國民黨的表現相對比較好一些。

賴瑞隆說，如果採用比較攻擊、負面、仇恨的方式，反而無法得到人民的信賴及支持，因為人民期待一個成熟的政黨，穩健地爭取人民的信賴，這也是未來3大黨在競選上面應該整體來思考的。

許智傑提及，柯文哲過去到現在的所有失言言論，被選民看破手腳，尤其30至39歲的支持度下降許多，反觀民進黨總統參選人賴清德端出具體牛肉，針對社會住宅、學費補助、去年減稅陸續推出務實對策，選民比較之下，自然會比較欣賞和支持賴清德，民進黨有信心、要小心、繼續拼。

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