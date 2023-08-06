只准支持侯友宜挨批「國民黨汪精衛」　朱立倫：要團結所有力量

▲朱立倫於蘆竹五福宮。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨前立委蔡正元近日批評，任何破壞在野大聯盟的人，就是民進黨的同路人；並稱那些只准支持侯友宜的人，都是「國民黨的汪精衛」。國民黨主席朱立倫今（6）日對此表示， 一定團結所有可以團結的力量、一定爭取所有可以爭取的朋友、一定化解所有可以化解的敵人，在單一選區選戰中追求最多的支持。朱並透露，下週六會到台南、下週日會到高雄輔選，會結合總統參選人與立委參選人一起加油。

侯友宜競辦執行長金溥聰日前反對「在野大聯盟」，前立委蔡正元對此痛批，任何破壞在野大聯盟的人，就是民進黨的同路人、在野的內奸。蔡也稱高喊，不准支持結盟，只准支持侯友宜的，這些都是國民黨的汪精衛。

朱立倫今參加黨籍桃園立委參選人牛煦庭「爸比 give me fly競技紙飛機比賽」並接受媒體聯訪，被問到侯陣營反對組在野大聯盟就是國民黨的汪精衛？朱答，一定團結所有可以團結的力量、一定爭取所有可以爭取的朋友、一定化解所有可以化解的敵人。朱解釋，因為總統立委都是單一選區，不可能在單一選區只爭取少數人支持，一定要追求最多的支持，這是大家共同努力的目標，自己也是秉持這樣的決心。

朱立倫也說，自己已連續3天來到桃園，幫黨籍立委參選人邱若華、牛煦庭、涂權吉，3位年輕新人加油。朱表示，自己是桃園的老縣長，有責任常回來輔選，也希望藉此幫助侯友宜在桃園開出漂亮的選票。朱並透露，下週六會到台南、下週日會到高雄輔選，屆時會結合總統參選人與立委參選人一起加油。

朱立倫說，這次國民黨提名許多非常年輕優秀的立委小雞，他們戰力十足，有勇氣決心，希望年輕世代可以一棒接一棒。