蔡英文稱沒債留子孫　呂秀蓮：應要求從政者「理財的能力」

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文昨（5日）反駁國民黨「前瞻預算債留子孫」的批評說，前總統馬英九執政8年留下債務增加1.7兆元，她任內債務淨增加4千多億元。對此，前副總統呂秀蓮今（6日）表示，「理財的能力」是對從政者的重要要求，建議行政院開記者會釋疑，不要「抓一點點來談」誤導民眾。

呂秀蓮近日參與在首爾舉行的甲午戰爭129周年紀念活動，今天上午舉行返台後首場記者會。

▲副總統呂秀蓮今天接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

針對媒體關切的「債留子孫」攻防議題，呂秀蓮表示，她剛出國回來，因此還沒有時間仔細閱讀出國期間發生的事情。她說，民眾對於中央政府的財政紀律有所討論，她擔任過桃園縣長，離開時不僅還清舊債，還留下多餘的錢，據說當時各縣市財政都赤字，而自己起碼還留下了新台幣25億元。

呂秀蓮建議，「理財的能力」應該是今後對於從政人員很重要的要求，選舉完以後，不管中央或地方的行政主管，應該先公布就任時的財政狀況，4年任期要結束後，再公布一次，讓選民清楚知道，這4年來花了多少錢，做了多少事。

此外，呂秀蓮表示，在野黨一定要嚴厲監督執政黨，可是是不是有所誤解的地方，她認為，蔡政府相關主管應該清楚向全民說明逐筆重大支出；現在是人民來引領國家的時候了，不能單單信賴一位總統，放眼過去，世界各國民選總統都可能出問題，與其責備個人，不如在制度面建立好。

媒體追問，蔡政府宣稱自己是「還債最多」的一任？呂秀蓮表示，大家都是一知半解，而被監督、做檢視都是應該的，何不由財政部長或行政院長開記者會，逐一說明各界懷疑的面向，不要大家都「抓一點點來談」，這樣誤導民眾不好。

呂秀蓮也說，若將特別預算常態化，可能影響財政紀律，她認為，這是立法院應該要負責任，在野黨應該要監督。