輔助醫學技術士連署達標　聚焦就業、老年長照、校舍轉型3議題

▲台灣輔助醫學會建請政府推動「輔助醫學技術士暨閒置校舍活化為樂齡健康中心」，在各界不被看好的困境下，成功完成5000人實名連署。（圖／台灣輔助醫學會提供）



記者陶本和／台北報導

台灣輔助醫學會歷經2個月發動「輔助醫學技術士暨閒置校舍活化為樂齡健康中心」連署案，成功達成5000人門檻。輔助醫學會表示，此案重點在於解決年輕人就業、老年人長照，以及閒置校舍轉型為老齡樂活中心等三大議題，不過醫界仍待政府重視，並正面回應此一連署案。

根據台灣醫界的研究顯示，台灣老年人平均要臥床8年才能壽終正寢；換言之，現行健保制度只重視治療，尚未正視亞健康預防。對此，台灣輔助醫學會則查訪目前里民辦公室，針對有關老人樂齡服務事宜的單位發現，目前「場地」、「人力」明顯不足，且資金短缺，導致安排課程師資以志工為主。

對於台灣未來的長照政策問題，輔助醫學會理事長陳韜名表示，目前有兩個癥結點：第一，許多樂齡休閒健康管理系所等大學畢業生，畢業就是失業；第二，選擇有科學效度的民俗療法以及國外引進的自然輔助療法，在台灣需要有足夠的臨床與學術研究，但因這些療法常涉及生理功能促進與調整，好比適當運動可以減少肌肉流失或減緩肌肉流失等話術，這反而又觸及醫療法規。

陳韜名表示，這是台灣社會上從事相關輔助療法的從業人員為何需要衛福部首肯，期盼將這些從業人員列入管理，並透過教育來提升他們的專業能力取得認證，遠離觸法。

根據統計，從業人口約有40多萬人，陳韜名表示，將現行因少子化而閒置的校舍，活化並引進日本做法提出「青銀共生計劃」，讓老人與年輕人能夠在同一個場域共生，從經濟的角度，生物學的角度，可以創造多贏。

輔助醫學會秘書長留名仁則指出，目前已拿到證照的醫療人員就好比是軍官，而未來這群具備輔助醫學相關的技術士，就像是士兵，因應老人海嘯的來臨，有將無兵不足以面對與應付，所以要徵召並訓練第一線的有關樂齡康養的人員。

輔助醫學會秘書長留名仁則說，長照系統是照顧已經倒下來的人員，為了縮短不健康餘命，減少國家財政健保支付的負擔，建議成立自費樂齡健康中心系統，主管機關人士衞福部，讓這一群輔助醫學的技術士，在醫事人員的指導下，成為「樂齡康養，健康促進」的尖兵。

▼副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

