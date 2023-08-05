台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴席開260桌　賴清德親臨祝壽

▲台南市安平觀音亭盛大舉辦法會及「觀音佛誕平安宴」，中午平安宴席開260桌盛況空前。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆6月19日是觀世音菩薩得道紀念日，台南市安平觀音亭盛大舉辦法會及「觀音佛誕平安宴」，來自全國各地信眾返廟，向觀世音菩薩上香祝壽祈福，整座觀音亭熱鬧滾滾擠得水洩不通，中午平安宴席開260桌約2千多人與會祝壽，副總統賴清德、台南市長黃偉哲親臨祝壽祈福，整個佛誕活動盛況空前。

安平觀音亭主委顏東賢指出，安平觀音亭每年固定有3次時間，都會舉辦「佛誕平安宴」活動，分別是農曆2月19日（觀世音菩薩佛辰日）、6月19日（觀世音菩薩得道紀念日）、9月19日（觀世音菩薩出家紀念日），此時來自全國的信眾，都會返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽，熱鬧非凡。

顏東賢主委說，安平觀音亭在觀世音菩薩得道紀念日，特舉辦法會，由眾法師唸經為眾生消災解厄，讓觀世音菩薩的大慈大悲聞聲救苦的精神，度化眾生，期勉信眾大家要一心向善、常念佛號，並請大家一起誠心來持念南無大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩。





5日愈接近中午來的信眾是愈來愈多，整座觀音亭熱鬧滾滾擠得水洩不通，觀音佛誕平安宴於中午12時15分左右開席，共席開260桌，均座無虛席，近2600位信眾共同與宴，盛況空前。

安平觀音亭顏東賢主委致詞時，除簡單說明觀音亭沿革外，並表示因疫情停辦3年的觀音佛誕平安宴，今日終於恢復舉辦，他十分感謝全國信眾與民代、友宮、各單位…到場共襄盛舉．顏主委特別推崇已往生的前主委吳高明月對觀音亭的貢獻，帶領安平觀音亭走向輝煌，實在令人讚賞感佩。

▲ 副總統賴清德一行人於下午到場，受到安平觀音亭主委顏東賢、廟方委員與現場民眾熱情歡迎，賴清德並親切地與民眾互動。

台南市議員盧崑福、李啟維、林美燕、林依婷，前議員李文正、市議員王家貞秘書…等多位民代及其代表、台南市佛教會理事長旻慧法師、里長、安平區公所、安平各級學校校長、交陪宮廟到場祝賀，台南安平觀音亭觀世音菩薩得道紀念日「觀音佛誕平安宴」，也在充滿歡喜心與法喜中，圓滿完成。

▲副總統賴清德、台南市長黃偉哲等人，在顏東賢主委等人陪同下，向觀世音菩薩上香祝壽祈福。



副總統賴清德、台南市長黃偉哲一行人於下午1時50分左右到場，受到安平觀音亭主委顏東賢、廟方委員與現場民眾熱情歡迎，賴清德並親切地與民眾互動，賴清德、黃偉哲等人，在立委林俊憲、市議員李啟維、林依婷、四分局長王子雄、顏東賢主委等人陪同下，向觀世音菩薩上香祝壽祈福，祈求國泰民安、風調雨順，2024年總統、立委大選順利。