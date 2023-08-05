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侯友宜民調上升　民調專家揭：侯展現2特質贏過柯文哲

▲▼柯文哲、侯友宜出席出席台北文化協會百年紀念片播映。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、侯友宜日前出席台北文化協會百年紀念片播映。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲在7月29日個人演唱會「KP SHOW」落幕後，坊間各最新民調顯示，柯文哲呈現下滑的走勢，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前就指出，柯文哲下滑的幅度高達3個百分點，其中30至39歲的支持度大降。負責《美麗島電子報》民調的專家戴立安則表示，柯文哲民調下滑的同時，可以看見的是，國民黨總統參選人侯友宜的民調呈現上升的走勢，這可能和侯友宜近日展現的個人特質有關。

戴立安昨（4日）在節目《POP大國民》中提到，據他所掌握的民調，可以看出在國民黨舉行全代會、侯友宜出訪日本後，侯友宜的民調呈現上升走勢，然而，柯文哲則在開完個人演唱會後，掉了2至3個百分點。戴立安點出，其實從8月開始，賴清德與侯友宜的支持度都有上升的趨勢，從民調來看，對柯文哲來說的確實有較不利的發展。

戴立安認為，侯友宜在訪日行中，展顯出他準備好的態勢，即便可能有很好的劇本或導演，但侯友宜就是盡力扮演好總統參選人的角色，這也使得侯友宜相對於柯文哲更給人一種「穩定」與「可靠」的特質感受，戴立安更指出，「大家期待的總統候選人，比較是希望能帶領出國家未來方向跟願景的人，而且最好能與民眾頻繁溝通跟說明」。

戴立安直言，侯友宜民調的上升走勢，是「一點一滴很難得，這是好不容易攢上來的」，且如果對比7月的民調，則可以觀察到「泛藍民眾支持柯文哲的人正在流失，侯友宜這邊確實有增加」。

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