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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／賴清德三重拜廟人氣旺　社宅政策解釋兩次就怕媒體誤解

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（5日）上午前往三重義天宮，並在廟方主委劉文川、三重區里長聯誼會總會長姚振芳、地方黨籍民代以及超過50位在地里長的陪同下參香祈福，陣仗頗大，賴清德以全台語方式致詞，除祈求颱風災害降至最低、救災順利，也花近10分鐘講解住宅政策，臨走前又拿回麥克風再向媒體解釋一次，就怕政見被誤會。

▼副總統賴清德「三重義天宮」參香祈福。（圖／記者杜冠霖攝，下同）

▲▼副總統賴清德「三重義天宮」參香祈福。（圖／記者杜冠霖攝）

三重是傳統綠營票倉，而義天宮是過去許多嘉義人北漂時建立的大廟，賴清德在當地人氣相當旺，預計10點的行程，約略9點就有不少民眾翹首以盼，以中年、高齡支持者為主，也有一些年輕支持者跟著主持人熱情喊聲，賴清德到場後，現場人潮塞滿整個路口，支持者紛紛擠到前面希望拍照、和賴清德擊掌，還有支持者為了更好的拍照角度，意圖穿越維安紅絨，讓動線略微混亂。

支持者張小姐表示，自己就住在附近，聽到賴清德要來，一大早就拉著板凳在這裡等，希望賴清德跟李坤城都可以凍蒜，下次再來就是賴總統跟李立委。她強調，賴清德講話的內容實在、聽得懂，但電視上都是柯文哲、侯友宜，比較少看到賴，「你們（媒體）要卡打拼啦！」

而賴清德在劉文川、姚振芳，立委余天，立委參選人李坤城，新北市議員陳啟能、顏蔚慈、邱婷蔚、彭佳芸，以及超過50位在地里長的陪同下參香祈福、致詞，大陣仗營造團結氣氛，圍觀支持者相當捧場，對賴的一舉一動都報以熱情歡呼跟掌聲。

在地立委余天致詞時也發生插曲，除了呼籲民眾支持立委提名人李坤城外，他也表示，自己年紀大了想當不分區，「我跟賴清德報告過了，選區讓給年輕的李坤城，希望三重繼續讓李坤城當選立委，請鄉親支持一下。」

賴清德致詞時則指出，2008年是民進黨歷次選舉最辛苦一次，立委剩27席，不分區14席、區域13席、濁水溪以北剩2席，分別是林淑芬跟余天，在那樣的困難的環境中打拼、得到大家支持，現在功成身退、未再參選區域立委，過去對於地方的打拼跟民生的貢獻，值得大家掌聲。

賴清德的致詞聚焦在居住正義政策，他強調，在蔡英文基礎上，自己要做更多，若有8年時間，原本興建12萬戶，自己要再興建13萬戶，包租代管原本8萬戶、要再多17萬戶；另外，若在外面租房有租金補貼，現在有25萬戶左右，未來要再加25萬戶；三個加起來就是100萬戶，根據內政部統計，目前租屋戶有80幾萬戶，量多一點來徹底解決所有租屋需求。

花了近十分鐘解釋居住政策後，賴清德似乎怕媒體還是聽不懂、理解成他任內要蓋百萬戶社宅，在致詞、合照環節結束時，賴清德臨走前又特地拿回麥克風再向媒體解釋一次，就怕政策被誤解。

▲▼副總統賴清德「三重義天宮」參香祈福。（圖／記者杜冠霖攝）
 

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