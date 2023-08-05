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73歲外送員「每天上線13小時」！遭嫌動作慢仍不退休　暖心原因曝

▲懶人經濟在台發燒，不少中、老年人也投入外送員工作。（圖／記者周宸亘攝）

▲懶人經濟在台發燒，不少中、老年人也投入外送員工作。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

外送員工作相當辛苦，需要忍受風吹、日曬及雨淋，也因此較少看到高齡者從事外送行業。不過，台北一名湯姓男子，今年已高齡73歲，但仍持續從事外送員工作，即使曾被顧客抱怨送餐慢，也沒退休打算，而背後暖心原因曝光後，掀起不少網友討論。

根據《TVBS新聞網》報導，有民眾日前點餐時，嫌外送員動作太慢，但看到對方自我介紹才發現，這名外送員今年已73歲。對此，該名外送員湯先生也出面受訪，表示是因3個孩子都還在唸書，老大高中三年級，老二國一，最小的女兒今年才小六，為了家庭經濟才會繼續做外送。

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湯先生透露，他過去是名計程車司機，做到70歲後又馬上轉行做外送，這3年來每天都是上線13小時，儘量接單，而保持體力的秘訣就在於他有在練氣功，因此即使要跑5、6樓的階梯，依然不會覺得疲憊。

消息曝光後，馬上引發不少網友討論，紛紛大讚「年齡不是問題，重點是要如何充實自我，讓人生活的越精彩」、「剛也碰到一位高齡的外送員，本來也覺得慢，看到本人就不好意思說什麼了，真辛苦」、「您的孩子們，一定以您為傲」、「超猛的」、「阿北加油加油」、「憑雙手賺錢沒毛病啊」。

ET快訊
73歲外送員每天上線13小時！不退休原因曝
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