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社會 社會焦點 保障人權

抓到了！台中外送員邊騎邊揮西瓜刀　中警3小時逮人　

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方循線逮捕王姓男子。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名王姓男子從事外送員，日前騎車途中不明原因拿出西瓜刀揮舞，引發民眾恐懼，過程遭錄像PO網，引起網友熱議。警方獲報循線逮人，30日下午就將王男連人帶車查緝到案，還在他的外送包查扣到西瓜刀、伸縮警棍等物，王男辯稱，是一時興起才亮刀，沒有與人有糾紛，警方訊後依社維法將他移送法辦。

網路社群流傳一部影片，以「前二天踫到的…，這樣的外送員很危險」為題，影片顯示1名外送員騎乘機車穿雨衣，行進中左手持一把疑似西瓜刀，在空中揮舞，不久便將刀子收起並繼續前行。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲影片顯示1名外送員騎乘機車穿雨衣，行進中左手持一把疑似西瓜刀，在空中揮舞 。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局表示，今（30）日下午1時許發現有民眾在網路張貼該影片，不過沒有民眾報案紀錄，經調閱相關監視器影像，及以車牌號碼追人，掌握31歲王姓男子涉有重嫌，追查行車軌跡，於今日下午4時44分，在台中市西屯區西屯路二段將王男查緝到案。

警方逮捕王男時，其機車與影片內機車一致，在外送包內查扣西瓜刀一把、伸縮警棍一支；王男辯稱案發當時一時興起才亮刀，並無與他人起糾紛。警方表示，全案依社會秩序維護法第63條第一項第一款移送臺灣臺中地方法院簡易庭裁處。

台中市第二警分局強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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