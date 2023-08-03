北市德州賭場被抄！女外送員正好送來知名粥品...訂單被迫取消

記者邱中岳／台北報導

北市警中正一分局2日接擭檢舉，轄區內一處大樓內有妨害安寧，且疑似有賭博情事，警方依規定前往查緝，現場有10多名賭客，另外還查扣賭資2萬多元，警方控制現場時，正巧碰到女外送員送餐，因警方正控制現場，所以點餐的工作人員也取消訂單，女外送員將2碗大安區知名粥品店、價值7百元的粥帶回去「消滅」。

警方調查，28歲的陳姓男子找來2名女荷官負責發牌，現場還有2名工作人員，在北市中正區一處商辦大樓內做起德州撲克賭局，現場擠了10名賭客以及圍觀3人。

▲外送員送名店粥品上賭場，現場被警方包圍只能取消訂單，女外送員自己將粥帶回消滅。（圖／記者邱中岳翻攝）

但因太過吵鬧，遭到附近鄰居檢舉妨害安寧，還描述現場疑似有賭場，警方2日凌晨0時許前往查緝，進入之後控制賭場內人員，查扣現金2萬多元，另外還有籌碼、賭具等證物。

警方當場將現場一干人等帶回派出所，正在賭桌上的10名賭客均依社維法裁處後離開，陳姓負責人、2名女荷官以及2名工作人員則依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。

▲警方抓賭場，正巧碰到員工點知名粥品店外送上門，最後只能悻然取消。（圖／記者邱中岳翻攝）

當警方控制現場後，在門口固守的警員發現1名女外送員要送餐上樓，盤問之下原來是賭場內的工作人員點了北市大安區知名粥品店的粥品，因為警員正在現場查緝，工作人員也主動取消訂單。

據悉，該名工作人員點了2碗粥品，要價7百多元，但因被警方查緝只能取消，女外送員則是相當無奈，只能將被取消的粥品帶回家裡「消滅」。

這家知名粥品店在全省有多家分店，開在北市大安區的分店最為出名，店內除了有各式砂鍋粥之外，還有經典熱炒、港式茶點供選擇，常常座無虛席。