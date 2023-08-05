南投村民受困2天急喊「遺體發臭了」　殯葬隊退冰30小時仍卡在原地





▲南投仁愛鄉村民受困89線，殯葬隊遺體退冰30小時已發臭。（圖／民眾張文宏提供）

記者高堂堯、趙蔡州／南投報導

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投仁愛鄉連日降下驚人暴雨，導致鄉內許多重要道路中斷，一度造成22人受困災區。有村民透過LINE發出求救訊息，聲稱他們卡在投89線已經2天，隊伍中出殯車隊運送的遺體，由於退冰超過30小時以上，遺體已逐漸飄出臭味，請求原民立委孔文吉協助。

村民5日透過LINE發出求救訊息，聲稱他們受困在投89線，從4日上午一直到5日都動彈不得，隊伍中除了洗腎患者及需要就醫的年長者外，還有出殯車隊也在卡現場。村民無奈說，長輩的遺體由於退冰超過30小時以上，已逐漸飄出臭味，希望原民立委孔文吉及縣府能盡快協助。

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▲受困村民透過LINE發出求救訊息。（圖／民眾張文宏提供）

南投縣政府5日表示，南投仁愛由於暴雨侵襲，導致台14線、投83線、投85線、投89線等主要道路中斷，造成22人受困，經過搶救後，5日已在台83線4k處救出3人、在投89線救出9人，總計已救出12人，「台89線46k處仍有5車10人待救，受困人車飲食安全暫無虞」。

南投縣衛生局則表示，7名受困的洗腎患者中，已有2人由機車接駁下山，剩餘有4人在春陽、1人在發祥，縣府已將5人列為首要救援對象，由於春陽機車已可通行，將以機車接駁方式，將4名受困者接到仁愛衛生所，至於發祥的受困者，若6日天氣許可，將出動直升機救援。