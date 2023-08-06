卡努太詭譎！南韓預測10日登陸　恐「穿越朝鮮半島」

▲南韓氣象廳6日預測卡努颱風路徑。（圖／翻攝kma.go.kr）

記者吳美依／綜合報導

卡努颱風路徑詭譎多變，不僅猛烈侵襲台灣，還二度重創沖繩，如今將往日韓方向前進。南韓氣象廳今（6）日預測，它將於10日登陸，接著一路穿越朝鮮半島，但與初次預測相比，路徑可能進一步往西調整。

韓聯社及彭博社報導，南韓氣象廳首先預測，卡努10日將從釜山附近通過，在慶尚道東南海岸附近登陸，接著往北朝向江原道前進，在該國大部分地區帶來風雨，除了西南部的全羅南道。

不過，到了今日下午4時（台灣時間下午3時）左右，南韓氣象廳修正預測指出，卡努登陸朝鮮半島時，將進一步西偏。9日晚間至10日晚間，釜山及蔚山南部預計降雨，大邱、慶尚北道及忠清北道受到颱風直接影響，預計出現強風。

截至南韓時間今日下午3時（台灣時間下午2時），卡努移動至沖繩東北部外海240公里處，預計繼續往東北移動，向朝鮮半島西南部前進，中心氣壓975百帕，最大風速時速115公里。

近幾個月，南韓努力應對洪災及酷暑等一系列極端天氣。7月一場傾盆大雨沖毀道路與住家，導致多人死亡，本周又出現38°C以上高溫，促使政府4年來首次把熱浪警告提升至最高等級。