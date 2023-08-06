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雨還要下十天！周二連平地都有暴雨　「雙颱蘭恩、朵拉」將誕生

▲▼未來天氣。（圖／氣象局、臉書、RAMMB）

▲朵拉颱風可能變成跨界颱風。（圖／RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

未來十天持續受到西南風影響，中南部都會有強降雨發生，尤其是周二水氣增加，中南部雨區會從山區擴展到平地及市區，連北部、東部都會有偶陣雨。另中央氣象局預估，第七號颱風蘭恩有機會在周四生成，氣象專家賈新興則表示，中太平洋附近的朵拉颱風將慢慢跨過換日線，周末進入西太平洋並成為第八號颱風。

氣象局預報員廖經翔表示，明日中南部仍有陣雨或雷雨，雨區集中在中南部山區，有機會達到豪雨等機，北部、宜花東有36度以上高溫，局部地區上看38度。

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▲▼未來天氣。（圖／氣象局、臉書、RAMMB）

▲未來一周降雨趨勢預估。（圖／氣象局）

周二起水氣增加，北部、東部溫度略降，整天多雲偶陣雨，中南部降雨明顯的區域從山區擴展到平地及市區，降雨也會更加劇烈。目前看來，西南風至少還要影響十天以上，中南部的雨勢還會持續好一陣子。

目前海上正有熱帶系統發展中，初估周四有機會生成第七號颱風蘭恩，未來較大機會往日本北轉移動，對台灣無直接影響。雖然短時間內不會有颱風襲台，但西北太平洋海溫偏高，適合熱帶系統發展，因此仍須多加留意。

氣象專家賈新興在臉書貼文提醒，未來十天將有雙颱生成，除颱風蘭恩以外，中太平洋附近也出現颱風「朵拉」，且朵拉將會慢慢跨過換日線，周末進入西太平洋，成為今年第八號颱風，也是相對少見的「跨界颱風」。

▲▼未來天氣。（圖／氣象局、臉書、RAMMB）

▲賈新興分析未來可能還會有兩個颱風生成。（圖／臉書粉專賈新興）

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