奧萬大43遊客坐直升機脫困　39秒縮時片「回家的路」曝光

記者許權毅／南投報導

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區，受到卡努颱風外圍環流影響重創，聯外道路中斷，造成43名遊客受困園區。今日一早空勤總隊派遣黑鷹直升機，執行撤離任務，將43名遊客從奧萬大撤至埔里宏仁國中，39秒的「空勤視角」縮時影片也隨之曝光。

▲空勤總隊今日一早執行奧萬大43名遊客撤離任務。（圖／空勤總隊提供）



空勤總隊第二大隊指出，仁愛鄉多處道路中斷，今（6）日執行多項任務，包含運送350kg物資至瑞岩部落、親愛村；人員運輸狀況，瑞岩部落有林務局3人進入、2名洗腎病患撤離後送，奧萬大有林務局3人進入、43人撤出，都達村1名孕婦吊掛撤離。

▲▼43名遊客成功曾奧萬大被黑鷹直升機載抵埔里宏仁國中，平安回家。（圖／空勤總隊提供）



其中奧萬大任務，在今日5時30分，確認目標區天氣狀況後，派遣黑鷹直升機前往，6時39分起飛，於7時15分抵達奧萬大，經過約1小時飛行任務，在8時5分完成43人撤離，並順利返回清泉崗機場。

▲奧萬大43名遊客全數脫困。（圖／翻攝自Facebook／奧萬大情報站）



奧萬大情報站於臉書發文指出，留滯奧萬大的43名遊客，已於8時10分全部安全撤離至埔里，除了感謝空勤中心和所有單位工作人員的辛勞，接下來還是會持續努力挺進仁愛鄉山區協助，並喊話，「災後復舊及重建路很長，我們一起努力，加油！」