千人滯留沖繩！機位排到8／10後　交部協調國籍航空「放大機型」疏運

▲民航局已協調華航等航空公司放大機型疏運滯留沖繩國人。（示意圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風直衝日本，傳出近千國人赴沖繩旅遊受困那霸市區，有民眾向民眾黨立委賴香伶陳情，有人機位已延到8月10日後，賴香伶今(5日)聯繫交通部與民航局協調國籍航空，儘早將國人運返。民航局表示，目前已協調國籍航空增班或放大機型。

颱風卡努影響日本沖繩，國籍航空近往返沖繩航班取消，更傳出有近千名國人受困那霸。民眾黨立委賴香伶今（5日）表示，她昨深夜接獲民眾陳情，得知有近千人因卡努被困沖繩那霸市區，許多台籍旅客在當地住找不到住宿旅館，生活必需品也採購不易，只能窩居於機場，因此今早她緊急聯繫交通部及民航局，希望能協調國籍航空，盡早將滯留沖繩的台籍旅客運返回國。

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對此，民航局表示，很多委員與長官都很關心國人在沖繩的情況，民航局已協調國籍業者加強疏運，透過增班或放大機型等方式，幫助國人儘早返台。相關作業近日已持續執行，後續也會視天侯狀況，繼續積極疏運。

據悉，目前日本沖繩那霸機場地勤代理能量受限，國籍航空臨時申請增班有困難度，目前以放大機型增加運能和座位數為主，增加運載旅客人數。

民航局官員表示，日前華航已放大機型採波音777和A330飛機疏運不少旅客，該二機型就可載送約700人，由於這2天側風過大，後續在安全和天候許可下，華航將持續放大機型採波音777和A330飛機加強疏運旅客；長榮也放大機型疏運旅客。