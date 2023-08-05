南投精英村65人待援　驚恐求救：雨若再下...恐連人帶屋沖走

記者游瓊華／南投報導

卡努颱風西南氣流為南投仁愛山區帶來致災降雨，仁愛鄉精英村雲鄉會館、廬山日記露營區等都有居民受困，其中雲鄉會館共有65位民眾待援。人在雲鄉會館的林姓小姐表示，雨勢若持續下大，這邊整個都不保了。另外，通往沙庫斯營區的道路也中斷，約30公尺深的地基完全掏空，原本距離平面道路幾乎與河床相連，連怪手都被土石流沖進河中。

▲地基被掏空、河床消失、怪手被沖倒，沙庫斯營區民眾拍下驚險畫面。（圖／沙庫斯營區阿朗提供）



▲在會館待援的民眾擔心，後方水塔若倒下，正個會館恐不保 。（圖／林小姐提供）



林小姐也提供照片，指出會館的水塔已經遭壓毀一座，雨若再繼續下，水塔若倒整個沖刷下來會館可能不保，希望政府單位快點來救援。

▲沙庫斯營區對外道路全斷，滿目瘡痍。（圖／沙庫斯營區阿朗提供）



仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑表示，新聞畫面不斷重播仁愛鄉南豐村、春陽村、都達村還有精英村，但精英村範圍很大，還包含廬山溫泉的後山也是屬於精英村，而在廬山溫泉的後山有40位居民受困之外，山區還有8位族人困在裡面。

除了雲鄉會館外，南投仁愛鄉馬赫坡目前對外道路已斷，8位族人僅能在「廬山日記露營區」的下方住處等待外界救援，目前沒水沒電，僅能依靠不穩的網路訊號與外界聯繫。