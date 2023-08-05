南投22人受困！　許淑華：已向中央求援「直升機待命」

▲▼南投遭卡努侵襲還有22人受困，縣長許淑華上午前往勘災時表示，已向中央請求支援。（圖／南投縣長許淑華臉書提供，下同）

記者高堂堯、鄧木卿／南投報導

連夜豪雨造成南投縣仁愛鄉部分路段掏空，或土石流造成道路中斷，南投縣政府上午8點已將災害應變中心提升為一級開設，縣長許淑華表示，投83線及投89線還有22人受困，暫無大礙，她除了要求警方加強人車管制之外，也已向中央申請支援，包括直升機隨時待命，災區的人力支援、電力供電、機具及通訊訊號等，隨時投入救災。

許淑華上午率縣府團隊，會同公路總局埔里工務段、南投縣後備指揮部、地方議員及村長，到南豐村省道台14線了解搶災進度，接著返回應變中心掌握全縣情形。

許說，目前仁愛鄉收容安置共194人，包含新生、南豐、都達、親愛、大同、春陽村村民及5名香港遊客，暫無大礙，而投83線及投89線，分別有3人、19人受困，縣府除了由道路前後端進入搶通之外，也透過人力運送向受困民眾提供物資。

另外，許淑華也和鄭文燦副院長取得聯繫，請求國軍協助搶通道路及運送物資，包括投89線及廬山地區等地。另有長者有就醫需求，由搶通人員開山貓協助開路護送救護車進入，在道路中斷地區，她向鄭副院長申請直升機支援，隨時待命，最好備而不用，若有需要，務必要把鄉親安全帶下山。

信義鄉部份，鄉公所宣布5日上午11點起停班停課，信義與仁愛相似，以山區地形為主，縣府團隊與公所不敢大意，已請道路搶通開口契約廠商進駐信義鄉並待命，隨時做好救災準備，再次請鄉親朋友們非必要時請勿進入南投山區。

她還說，昨日許多救災人員搶災到深夜，辛苦到沒機會吃晚飯，非常感謝警消人員、台電、公路總局、中華電信、開口契約廠商、後備指揮部協助搶災，中央與地方持續合作，希望道路儘早搶通，縣府也會持續掌握救災情形。