滯留沖繩國人不用等到8／10了！華航宣布飛加班機　下周一增開2架次

▲華航將加開沖繩加班機疏運滯留國人。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風直衝日本，傳出近千國人赴沖繩旅遊受困那霸市區，還有人機位被延後到8月10日之後，民航局協調國籍航空疏運，華航今(5日)下午宣布，受卡努颱風影響，明天(6日)沖繩2架次延後起飛，除原本正班機外，下周一(7日)加開2班次疏運旅客。

颱風卡努影響日本沖繩，國籍航空近往返沖繩航班取消，更傳出有近千名國人受困那霸。民眾黨立委賴香伶今（5日）表示，她昨深夜接獲民眾陳情，得知有近千人因卡努被困沖繩那霸市區，許多台籍旅客在當地住找不到住宿旅館，生活必需品也採購不易，只能窩居於機場，因此今早她緊急聯繫交通部及民航局，希望能協調國籍航空，盡早將滯留沖繩的台籍旅客運返回國。

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民航局則表示，很多委員與長官都很關心國人在沖繩的情況，民航局已協調國籍業者加強疏運，透過增班或放大機型等方式，幫助國人儘早返台。相關作業近日已持續執行，後續也會視天侯狀況，繼續積極疏運。

華航今下午宣布，受天候因素影響，華航明(6)日沖繩航班2架次延後起飛，後天(7日)除正班機外，另加派班機疏運旅客，其中明天延後班機包括CI120/CI121桃園往返琉球；下周一(7日)加開班次包括CI2120桃園飛往琉球、CI2121琉球飛往桃園。

長榮航空表示，因受卡努颱風影響，長榮航空8月5、6日往返桃園-沖繩BR112、BR113取消。8月7日機型將由A321-200放大為B777-300ER飛航，以協助疏運兩地的旅客。

星宇航空表示，原訂明天要放大機型，將會視天候狀況彈性調整，因應旅客需求並視天候，調整加班機或放大機型疏運旅客。