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她聞到「發炎味道」老闆火速住院　一票人喊+1：身體差真的有味道

口臭,打嗝。（圖／記者李佳蓉攝）

▲她聞到「發炎的味道」隔天老闆就住院，貼文釣出一票網喊+1。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

嗅覺讓人們可以分辨，食物是否已經腐敗，不過有一位女網友透露，她能聞到別人身上「發炎的味道」，像是曾在爸爸、老公到公司老闆身上聞到，不久後這些人身上也確實查出有健康問題，貼文一出立刻引發網友熱議，也釣出不少人喊+1，「我總算找到同路人了」、「我可以，我對味道超級敏感！」

原PO在臉書爆系社團表示，她能聞到別人身上發炎的味道，是一種悶悶的、說不上來的味道，接著她舉例，第一次是聞到是在爸爸身上，因為她的爸爸有一段時間非常愛打麻將，玩到經常每天日夜顛倒不睡覺，「當時爸爸的味道特別重，後面戒（打麻將）了，味道就沒了」。

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原PO說，第2個例子是她的老公，她的老公常常玩電腦到三更半夜才睡，所以有時候身上也會有淡淡的「發炎的味道」，第3個例子則是公司老闆，她某次從老闆身旁經過，發現對方身上味道非常重，結果隔天後就聽到主管說，老闆生病住院了，讓她因此非常好奇，「有人是否跟我一樣，聞得到別人身上發炎的味道？」

貼文一出立刻引發網友熱議，也釣出不少人喊+1，有人說，「身體差的人，我都會聞到一股類似壞掉杏仁味的味道」、「會耶，有時候如果家人或同事前一天晚上睡不好啊之類的，都會在他們身上聞到肝疲勞的味道」、「有啊，我叫這是『病味』，上呼吸道、感冒什麼的，嗅一下就知道了」。

▲▼她聞到「發炎」味道老闆隔天就住院 過來人點頭：找到同路人了。（圖／翻攝自臉書）

▲▼她聞到「發炎」味道老闆隔天就住院 過來人點頭：找到同路人了。（圖／翻攝自臉書）

▲網友回應。（圖／翻攝自臉書）

根據《潮健康》報導，身體健康出問題，確實會改變人體散發的味道，像是患有腎臟疾病的人，口中呼出的氣味與汗水，會有如同氨水或漂白水的味道；身上瀰漫爛蘋果氣味的人，則可能罹患糖尿病或相關疾病，胃部疾病會有臭雞蛋的氣味等。

家醫科醫師陳欣湄也曾經在節目《健康2.0》上分享，每個內臟所負責的部分不同，有些是掌管內分泌，有些則是血糖控制或排出油脂，假設器官出問題，毒物的累積量也會上升，身體因無法好好代謝，容易出現一些味道，雖然上述的味道一般人較難聞出，但對醫護人員而言是相當重要的鑑別診斷。

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