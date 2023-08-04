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快訊／南韓全面警戒！　警察廳長下令「可直接開槍」　

記者王佩翊／編譯

南韓首都圈地鐵書峴站附近百貨公司3日晚間發生隨機攻擊事件，導致14人受傷。而此案件也引發模仿效應，警方目前已經接獲十多起殺人預告，4日上午更發生多起持刀傷人、自殘的事件。警察廳長尹熙根宣布，即刻起啟動「兇惡犯罪對應特別治安行動」，如遇危急情況第一線警察可在沒有警告的前提直接開槍。

▲▼南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站林進百貨公司發生隨機攻擊事件，嫌犯稱「受到不明組織僱用殺人」。（圖／路透）

▲南韓持刀案頻傳，警察廳長下令，第一線員警可直接開槍。（圖／路透）

根據《韓聯社》報導，大田市4日上午發生20多歲嫌犯持刀闖入高中校園攻擊49歲教師的事件，被害人胸部等多處中刀，身受重傷、失去意識，目前仍在搶救中。而首爾市江南高速巴士轉運站地下街同天上午也出現有男子手持2把刀子，揚言自殘，目前已被警方逮捕。

根據統計，警方目前已經接獲南韓全國各地十多起的殺人預告，且預告地點多位於人口稠密的鬧區。對此，警察廳長尹熙根稍早宣布，警方將採取特別治安行動，在危急情況下將直接用槍。

尹熙根在聲明中指出，「對於使用武器的暴力犯罪，我們將毫不猶豫地動用槍枝、電擊槍等合法的警察權力，並將積極運用『以公共安全為重的警察豁免條例』之相關法律。警方已決定將對涉及武器的犯罪使用最高級別的武力，如果是緊急情況，會在沒有鳴槍警告的情形下，直接發動實彈射擊。」

不僅如此，警方有權對涉嫌持有武器與異常行為的人加強檢查與搜查。尹熙根說，「我們將加強地方警察、防暴警察與刑事人員在公共場所的巡邏活動，對涉嫌持有武器與異常行為的人按照法定程序進行抽查與搜查。」

對於網路上多起殺人預告，尹熙根也強調，將會集中一切調查力量，迅速查明發文者，並將其逮捕後嚴懲。

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