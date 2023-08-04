快訊／南韓全面警戒！　警察廳長下令「可直接開槍」　

記者王佩翊／編譯

南韓首都圈地鐵書峴站附近百貨公司3日晚間發生隨機攻擊事件，導致14人受傷。而此案件也引發模仿效應，警方目前已經接獲十多起殺人預告，4日上午更發生多起持刀傷人、自殘的事件。警察廳長尹熙根宣布，即刻起啟動「兇惡犯罪對應特別治安行動」，如遇危急情況第一線警察可在沒有警告的前提直接開槍。

▲南韓持刀案頻傳，警察廳長下令，第一線員警可直接開槍。（圖／路透）



根據《韓聯社》報導，大田市4日上午發生20多歲嫌犯持刀闖入高中校園攻擊49歲教師的事件，被害人胸部等多處中刀，身受重傷、失去意識，目前仍在搶救中。而首爾市江南高速巴士轉運站地下街同天上午也出現有男子手持2把刀子，揚言自殘，目前已被警方逮捕。

根據統計，警方目前已經接獲南韓全國各地十多起的殺人預告，且預告地點多位於人口稠密的鬧區。對此，警察廳長尹熙根稍早宣布，警方將採取特別治安行動，在危急情況下將直接用槍。

尹熙根在聲明中指出，「對於使用武器的暴力犯罪，我們將毫不猶豫地動用槍枝、電擊槍等合法的警察權力，並將積極運用『以公共安全為重的警察豁免條例』之相關法律。警方已決定將對涉及武器的犯罪使用最高級別的武力，如果是緊急情況，會在沒有鳴槍警告的情形下，直接發動實彈射擊。」

不僅如此，警方有權對涉嫌持有武器與異常行為的人加強檢查與搜查。尹熙根說，「我們將加強地方警察、防暴警察與刑事人員在公共場所的巡邏活動，對涉嫌持有武器與異常行為的人按照法定程序進行抽查與搜查。」

對於網路上多起殺人預告，尹熙根也強調，將會集中一切調查力量，迅速查明發文者，並將其逮捕後嚴懲。

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