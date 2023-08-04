快訊／殺人預告成真？　韓又有20多歲男持刀闖「江南巴士轉運站」

▲男子隨即被趕往現場的警方制伏。（圖／推特／@Yujin_030901）



記者王佩翊／編譯

南韓京畿道城南市書峴站3日晚間發生隨機砍人與攻擊事件，導致14人受傷。事件發生後警方在全國接獲十多起殺人預告，其中包含2起江南站砍人威脅，沒想到江南高速巴士轉運站4日上午就出現一名手持2把刀的男子，警察到場將他制伏時，他還一度自殘。

根據《韓聯社》報導，首爾束草警察署4日上午10時39分接獲保全通報稱，江南高速巴士轉運站地下街出現一名手持刀子的20多歲男子，因此趕往現場，並在10時45分將這名危險男子依現行犯逮捕。警方隨後沒收他身上的2把刀子，接下來將調閱監視器，分析男子的犯案動機與目的。

事實上，自書峴隨機攻擊事件發生至今，短短十幾個小時內，警方已經在南韓全國各地接獲十多起的殺人預告，其中就包含2起江南站殺人預告。不過目前仍無法確定是否與該名男子有關。

此外，與其他隨機攻擊事件不同，該名男子試圖自殘，不過隨即被警方制止。

另一方面，男子被逮的畫面已在網路上流傳，其中有自稱在現場的網友指出，除了男子身上的2把刀外，警方還在他身上搜出一個可疑的火腿罐頭禮盒，而禮盒內則是藏有自製改造釘槍，疑似企圖使用自製釘槍進行亂射，不過相關消息已經被南韓警方澄清並非事實。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995