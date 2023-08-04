112年「弱勢省電節能巡迴車」開跑　台東縣府搭配大型活動宣導

▲112年「弱勢省電節能巡迴車」，首場7日延平永康文健站。（圖／記者楊漢聲翻攝）
記者楊漢聲/台東報導
台東縣府配合113年度經濟部節電夥伴節能治理與推廣計畫，帶動縣民節能減碳行動，縣府今年以搭配縣內大型活動、原住民相關慶典及原鄉部落宣導等三大方向，規劃18場次「弱勢省電節能巡迴車」宣導活動。
縣府財經及經濟發展處表示，「弱勢省電節能巡迴車」宣導首場將於7日在延平鄉永康文健站揭開序幕，8月份總計有10場次，宣導內容包括再生能源介紹與使用、日常生活燈具認識與電器耗能概念認知，透過實體教具如太陽能夜間照明燈、風力發電機及腳踏發電機等，現場邀請縣民體驗腳踏發電樂趣，另外設計家庭小省長PK活動，以寓教於樂方式，在趣味遊戲中獲得知識，且於活動期間可獲得限量精美宣導品，歡迎縣民呼朋引伴一同來參與。
此次弱勢省電節能巡迴車8月份宣導活動日期及地點如下，7日10:00-12:00延平鄉永康文健站、13:00-15:00延平鄉武陵文健站；8日08:30-10:00卑南鄉泰安文健站、10:30-12:00卑南鄉龍過脈文健站；9日10:00-12:00鹿野鄉永昌文健站；17日09:00-12:00關山鎮阿美族電光部落；18日09:00-12:00關山鎮中華民國原鄉慈善協會；19日09:00-12:00池上鄉阿美族振興部落；24日10:00-12:00延平鄉紅葉文健站、13:00-15:00延平鄉鸞山文健站。
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