112年「弱勢省電節能巡迴車」開跑　台東縣府搭配大型活動宣導

女星林利霏在《麻辣鮮師》校園劇中，飾演「Gina」一角走紅，和男星張翰合作戲劇結緣，2016年結婚育有一女。為了小孩教育，夫妻決定「東漂」到台東，目前已經移居滿3周，他曬照透露生活近況，「我一直對這個教育系統很感興趣，自己也很愛台東，所以希望女兒能在台東這片土地上開心快樂的長大。」