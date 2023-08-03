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台東「月光·海音樂會」　月神庇佑搖擺不間斷

▲8月月光·海音樂會完美落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲8月月光·海音樂會完美落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下稱東管處)主辦的「2023東海岸大地藝術節」，於1日、2日舉行「月光·海音樂會」，雖全台壟罩在颱風不確定因素下，幸好老天爺賞臉，月亮依然突破雲層從太平洋上昇起，令在場的每一位參與者興奮不已，2天總計吸引近7000名觀眾前來參加。

▲8月月光·海音樂會完美落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

1日的音樂會以「月島漂浪」為主題，由徵選出的團隊微醺開根RadiwRaliw開場演出，接著由你太白了去曬黑ft.恆春民謠；裝咖人x嗩吶演奏家黃博裕 x VJ藝術家王駝帶來耳目一新的聲光表演，在「拜請」一曲中亦將月亮唱出來，現場觀眾驚呼連連；民謠大師陳明章帶領福爾摩沙淡水走唱團譜出優美的樂章；最終由年年不缺席的桑布伊擔綱演出。2日的「月海逐浪」，則邀請追風少女 FALI；黃花 Yellow Flower；日本東京中央線；知名音樂製作人郭子與浮花樂隊帶來曲曲經典，讓人不禁的跟著和唱；Matzka挾帶著新科金曲的魅力，一開場就把氣氛炒到最高點，更在安可聲不斷中續唱多首歌曲，讓8月場次的月光•海音樂會完美落幕。

▲8月月光·海音樂會完美落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

而每場次為鼓勵「月光·海音樂-創藝市集」攤友們關懷環境永續，舉辦的「你加就是我佳」優良攤商評選活動，8月場次經專業評審及現場民眾的投票結果，由親山農園、TAPAYAW、小儀小米甜甜圈、這女孩有病、山懶腰及知本畫女獲選。

最終場次的月光海音樂會，將在9月1日、2日以「月舞浪歌」及「月無邊.浪無盡」為主題，邀請貓角落爵士樂團、小芳家族、TAI 身體劇場MUSA明馬丁 Trío、Amis et Jazz、四分衛 Quarterback、陳珊妮、落差草原 WWWW、安溥 anpu、陳建年進行精彩演出。9月2日為售票場次，提醒尚未購票的民眾，趕緊抓緊時間前往ibon購票，享受最後的月光海音樂會。

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