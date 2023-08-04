省錢換三星摺疊新機！電商推購機攻略　拿預購禮再享高回饋

▲三星摺疊旗艦新機Galaxy Z Fold5、Z Flip5正式在台上市。（圖／記者樓菀玲攝）

記者洪菱鞠／台北報導

三星新一代摺疊旗艦機款Galaxy Z Fold5、Z Flip5正式在台上市，除具備最新處理器的強悍效能，Z Fold5重量減輕10g，Z Flip5螢幕加大至3.4吋，新機有感升級可望掀起一波換機潮，三星官方於今（8/4）中午12:00起至8/13開放預購活動，各大指定通路也同步開跑，電商方面，購機享官方預購禮外，各平台再祭獨家優惠，拉高回饋拼場。

Galaxy Z Fold5與Z Flip5今起預購開賣，兩款機型入門售價分別56,888元、32,888元，看準摺疊機換機潮，東森購物網與官方同步推出預購優惠，購機後至三星官網登錄，可享全星守護螢幕意外損失險一年期，以及Z Fold5送3000元、Z Flip5送2000元等配件購物金等好禮。

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