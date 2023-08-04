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省錢換三星摺疊新機！電商推購機攻略　拿預購禮再享高回饋

▲▼ 三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5,Z Flip5,Galaxy,智慧穿戴,智慧手錶,平板,Tab S9。（圖／記者樓菀玲攝）

▲三星摺疊旗艦新機Galaxy Z Fold5、Z Flip5正式在台上市。（圖／記者樓菀玲攝）

記者洪菱鞠／台北報導

三星新一代摺疊旗艦機款Galaxy Z Fold5、Z Flip5正式在台上市，除具備最新處理器的強悍效能，Z Fold5重量減輕10g，Z Flip5螢幕加大至3.4吋，新機有感升級可望掀起一波換機潮，三星官方於今（8/4）中午12:00起至8/13開放預購活動，各大指定通路也同步開跑，電商方面，購機享官方預購禮外，各平台再祭獨家優惠，拉高回饋拼場。

Galaxy Z Fold5與Z Flip5今起預購開賣，兩款機型入門售價分別56,888元、32,888元，看準摺疊機換機潮，東森購物網與官方同步推出預購優惠，購機後至三星官網登錄，可享全星守護螢幕意外損失險一年期，以及Z Fold5送3000元、Z Flip5送2000元等配件購物金等好禮。

momo購物網主打「最高20,376專屬購機mo幣回饋」，包含8/4～8/8滿額最高登記送8,876元mo幣、摺疊機下單最高送2,000元mo幣；加上舊機換新最高加碼6,000元mo幣，以及購機加辦門號指定月租方案加碼送2,000元mo幣；疊加五星好評限量返利500元mo幣、預熱期關注享1,000元mo幣回饋。想省荷包的話，還可搭配銀行信用卡回饋最高14%，以及平台加碼好禮與周邊優惠限定活動。

PChome 24h購物也祭出獨家預購優惠，包括滿額登記送最高11188 P幣、使用LINE Pay付款滿額最高享2500回饋、舊機換新機最高拿42160，以及預購指定新品就送「麥當勞即享券」及「超值豪禮4選1」，最高回饋上看52460。

蝦皮購物預期新款摺疊機買氣將比前代多至少2倍成長，為吸引消費者下單，平台也有多項預購優惠，搭配國泰世華、玉山銀行、台新銀行等三大指定銀行最高享2,500元回饋（限量），手機舊換新最高可省3萬元；8/5、8/6兩天再加碼推出SAMSUNG超級品牌日，除了領券最高95折優惠，下單S23系列再送Galaxy Buds2 Pro真無線藍牙耳機及BRAUN電鬍刀。

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