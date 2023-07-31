首款IP68防塵防水！三星Galaxy Tab S9系列平板正式登場

▲Galaxy Tab S9系列。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

研究機構The Business Research Company指出，全球平板市場規模預計2023年將達949.6億美元，三星今也宣布在台推出全新Galaxy Tab S9系列旗艦平板，Galaxy Tab S9 Ultra、Tab S9+、Tab S9預計自8月18日起在全台各大通路正式上市，共推出黑耀灰、米霧白兩色，皆有5G及Wi-Fi版可供選擇，單機建議售價23,990元起。

Galaxy Tab S9系列為Tab S系列首度支援IP68防塵防水功能之機種，並採用Armor鋁合金材質，使其在嚴苛環境下展現耐用性和強韌性。搭載全新卓越散熱技術，助攻長時間影音串流、遊戲或編輯影片，內部配備專為平板高強度需求所打造的Vapor Chamber結構，並具備雙向散熱功能，效能相較Galaxy Tab S8提升20％。此外，Galaxy Tab S9系列亦搭載高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，強大效能支援多工處理、執行複雜應用程式。

Galaxy Tab S9僅5mm厚度，升級搭載Dynamic AMOLED 2X面板，支援光線追蹤技術，提供沉浸式的娛樂體驗。創新的Vision Booster技術可根據環境光線自動調整螢幕亮度，搭配最新HDR10+顯示技術，呈現最佳的視覺效果。此外，Galaxy Tab S9系列透過尺寸提升20%的四顆AKG調校揚聲器與Dolby Atmos® 環繞音效技術，創造優質音效體驗。

此外，也支援S Pen，並且升級支援IP68防塵防水等級、最新雙方向充電技術，筆身按鈕感壓回饋亦經優化，書寫、繪圖操控更精準。用戶還可升級為S Pen Creator Edition，以更舒適的握持手感與更寬闊的筆尖角度，獲得更流暢的創作書寫體驗。