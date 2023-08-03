三星摺疊機皇Z Fold5、Z Flip5公開售價　8GB+256GB入門款32888元起

▲ 三星 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 正式在台上市。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

台灣三星電子宣布全新 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 正式在台上市，以強悍硬體規格、輕薄外型設計、靈活多工應用、優異瀏覽體驗等優勢，體現終極生產力與娛樂性，讓智慧新生活即刻超展開，而兩款機型的售價也在今日同步出爐，Galaxy Z Fold5 與 Z Flip5 最入門版本售價分別是 56,888 元和 32,888 元。

承襲三星多年摺疊的精實工藝，Galaxy Z Fold5｜Z Flip5 外觀再升級，採用嶄新設計 Flex Hinge 轉軸結構，不只整體機身更平整，亦能有效分散外部衝擊；此外，機身側邊與轉軸外蓋採用強韌的 Armor 鋁合金材質，輔以高強度康寧Gorilla Glass Victus 2，兩款裝置均擁有 IPX8 等級認證防水，打造全方位超高防護標準。

效能方面，雙機搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 處理器，在系統運算、圖像處理及操作指令等方面皆擁有極速頂尖效能，體驗更甚以往。此外，全新 Galaxy Z 系列融入消費前材料（鋁、玻璃）、再生塑料（海廢、水桶、寶特瓶）製成手機元件，包裝全數使用回收紙材，體現三星「Everyday Sustainability」企業方針，訴求淨零碳排，積極響應地球永續發展。

▲ 三星公開上市售價。（圖／記者樓菀玲攝）

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold5 配備 Dynamic AMOLED 2X 6.2 吋封面螢幕和 7.6 吋內頁螢幕，隱形的螢幕下鏡頭 2.0（UDC），讓實際可視面積更寬闊；同時支援光線追蹤技術及 120Hz 畫面更新率，為消費者打造更沉浸的視覺享受以及最佳瀏覽體驗。

在 Flex 模式下，「觸控板」功能新增返回上頁、快速叫出應用程式集等手勢操作，讓多方向觸控操作更得心應手。而深受用戶喜愛的「Taskbar 常駐工具列」，也將最近使用的應用程式從 2 個提升至 4 個，讓使用者即時切換常用應用程式，增加工作效率。

▲ 三星 Galaxy Z Fold5 共有四種顏色。（圖／記者樓菀玲攝）

新增「雙手觸控」功能，用戶可透過雙手雙指同步執行如訊息回覆、圖片拖曳分享等不同操作，「彈出視窗」可更快速切換成多重視窗，多工處理作業更便利。

此外，S Pen 新增支援預覽最小化功能、長按拖移視窗，使用者能快速瀏覽網頁畫面，提升查閱資料速度，公事處理更輕鬆。針對手機攝、錄影需求，Galaxy Z Fold5 後置鏡頭配置三主鏡頭，分別為 5,000 萬畫素廣角鏡頭、1,200 萬畫素超廣角鏡頭及1,000 萬畫素遠距鏡頭，並支援 3 倍光學變焦、最高 30 倍超高倍變焦，捕捉遠處細節更清晰。

▲ Galaxy Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ 三星 Galaxy Z Fold5 規格售價。（表／記者樓菀玲製）

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip5 搭載封面螢幕尺寸由上代 1.9 吋放大至 3.4 吋，創造更寬闊視野的嶄新體驗。使用者在封面螢幕上即可操作 Google Map、YouTube 等常見應用程式，並新增支援鍵盤功能，在封面螢幕即時打字回 LINE，輕鬆以收摺狀態迅速處理更多日常事務。

此外，也能自訂時鐘主題、桌布等 Widget，封面螢幕快拍支援人像模式，自動柔化人物與背景邊緣，現在不用打開手機就可以調整抽色、柔焦、攝影棚等濾鏡，拍出不同風格美照；當使用錄影功能時，自動取景畫面能自動偵測人物位置，同時改變拍攝範圍，不錯過任何精彩鏡頭。

▲ Galaxy Z Flip5。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ 三星 Galaxy Z Flip5 規格售價。（表／記者樓菀玲製）

全新 Watch6 系列、Tab S9 系列旗艦平板

三星致力打造無縫串聯的行動裝置生態圈，今年同步推出 Galaxy Watch6 系列以及 Tab S9 系列旗艦平板，為 Galaxy 生態圈迎來更豐富便利的串聯應用。將手機和智慧手錶配對，可啟動相機控制器，雙指操控變焦；當手機進入 Flex 模式，按下手錶出現的快捷鍵即可快速拍攝。

此外，手機與全新 Watch6 系列心率區間指南功能互相連接，可同步傳遞運動心率提醒，輕鬆實現更健康、智慧的運動新生活。Tab S9 系列平板與手機串聯至相同三星帳號，可靈活進行多功能操控，使用鍵盤與滑鼠操作手機裝置，進行跨裝置檔案傳輸、打字回覆手機訊息，讓生活更簡單迅速。

▲ Galaxy Watch6。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Galaxy Tab S9。（圖／記者樓菀玲攝）