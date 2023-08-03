　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星摺疊機皇Z Fold5、Z Flip5公開售價　8GB+256GB入門款32888元起

▲▼ 三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5,Z Flip5,Galaxy,智慧穿戴,智慧手錶,平板,Tab S9。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 正式在台上市。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

台灣三星電子宣布全新 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 正式在台上市，以強悍硬體規格、輕薄外型設計、靈活多工應用、優異瀏覽體驗等優勢，體現終極生產力與娛樂性，讓智慧新生活即刻超展開，而兩款機型的售價也在今日同步出爐，Galaxy Z Fold5 與 Z Flip5 最入門版本售價分別是 56,888 元和 32,888 元。

承襲三星多年摺疊的精實工藝，Galaxy Z Fold5｜Z Flip5 外觀再升級，採用嶄新設計 Flex Hinge 轉軸結構，不只整體機身更平整，亦能有效分散外部衝擊；此外，機身側邊與轉軸外蓋採用強韌的 Armor 鋁合金材質，輔以高強度康寧Gorilla Glass Victus 2，兩款裝置均擁有 IPX8 等級認證防水，打造全方位超高防護標準。

效能方面，雙機搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 處理器，在系統運算、圖像處理及操作指令等方面皆擁有極速頂尖效能，體驗更甚以往。此外，全新 Galaxy Z 系列融入消費前材料（鋁、玻璃）、再生塑料（海廢、水桶、寶特瓶）製成手機元件，包裝全數使用回收紙材，體現三星「Everyday Sustainability」企業方針，訴求淨零碳排，積極響應地球永續發展。

▲▼ 三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5,Z Flip5,Galaxy,智慧穿戴,智慧手錶,平板,Tab S9。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星公開上市售價。（圖／記者樓菀玲攝）

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold5 配備 Dynamic AMOLED 2X 6.2 吋封面螢幕和 7.6 吋內頁螢幕，隱形的螢幕下鏡頭 2.0（UDC），讓實際可視面積更寬闊；同時支援光線追蹤技術及 120Hz 畫面更新率，為消費者打造更沉浸的視覺享受以及最佳瀏覽體驗。

在 Flex 模式下，「觸控板」功能新增返回上頁、快速叫出應用程式集等手勢操作，讓多方向觸控操作更得心應手。而深受用戶喜愛的「Taskbar 常駐工具列」，也將最近使用的應用程式從 2 個提升至 4 個，讓使用者即時切換常用應用程式，增加工作效率。

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星 Galaxy Z Fold5 共有四種顏色。（圖／記者樓菀玲攝）

新增「雙手觸控」功能，用戶可透過雙手雙指同步執行如訊息回覆、圖片拖曳分享等不同操作，「彈出視窗」可更快速切換成多重視窗，多工處理作業更便利。

此外，S Pen 新增支援預覽最小化功能、長按拖移視窗，使用者能快速瀏覽網頁畫面，提升查閱資料速度，公事處理更輕鬆。針對手機攝、錄影需求，Galaxy Z Fold5 後置鏡頭配置三主鏡頭，分別為 5,000 萬畫素廣角鏡頭、1,200 萬畫素超廣角鏡頭及1,000 萬畫素遠距鏡頭，並支援 3 倍光學變焦、最高 30 倍超高倍變焦，捕捉遠處細節更清晰。

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Galaxy Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼三星摺疊機皇Z Fold5、Z Flip5公開售價　8GB+256GB入門款32888元起。（表／記者樓菀玲製）

▲ 三星 Galaxy Z Fold5 規格售價。（表／記者樓菀玲製）

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip5 搭載封面螢幕尺寸由上代 1.9 吋放大至 3.4 吋，創造更寬闊視野的嶄新體驗。使用者在封面螢幕上即可操作 Google Map、YouTube 等常見應用程式，並新增支援鍵盤功能，在封面螢幕即時打字回 LINE，輕鬆以收摺狀態迅速處理更多日常事務。

此外，也能自訂時鐘主題、桌布等 Widget，封面螢幕快拍支援人像模式，自動柔化人物與背景邊緣，現在不用打開手機就可以調整抽色、柔焦、攝影棚等濾鏡，拍出不同風格美照；當使用錄影功能時，自動取景畫面能自動偵測人物位置，同時改變拍攝範圍，不錯過任何精彩鏡頭。

▲▼ 三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5,Z Flip5,Galaxy,智慧穿戴,智慧手錶,平板,Tab S9。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5,Z Flip5,Galaxy,智慧穿戴,智慧手錶,平板,Tab S9。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Galaxy Z Flip5。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼三星摺疊機皇Z Fold5、Z Flip5公開售價　8GB+256GB入門款32888元起。（表／記者樓菀玲製）

▲ 三星 Galaxy Z Flip5 規格售價。（表／記者樓菀玲製）

全新 Watch6 系列、Tab S9 系列旗艦平板

三星致力打造無縫串聯的行動裝置生態圈，今年同步推出 Galaxy Watch6 系列以及 Tab S9 系列旗艦平板，為 Galaxy 生態圈迎來更豐富便利的串聯應用。將手機和智慧手錶配對，可啟動相機控制器，雙指操控變焦；當手機進入 Flex 模式，按下手錶出現的快捷鍵即可快速拍攝。

此外，手機與全新 Watch6 系列心率區間指南功能互相連接，可同步傳遞運動心率提醒，輕鬆實現更健康、智慧的運動新生活。Tab S9 系列平板與手機串聯至相同三星帳號，可靈活進行多功能操控，使用鍵盤與滑鼠操作手機裝置，進行跨裝置檔案傳輸、打字回覆手機訊息，讓生活更簡單迅速。

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Galaxy,智慧穿戴,智慧手錶。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Galaxy Watch6。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5,Z Flip5,Galaxy,智慧穿戴,智慧手錶,平板,Tab S9。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5,Z Flip5,Galaxy,智慧穿戴,智慧手錶,平板,Tab S9。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Galaxy Tab S9。（圖／記者樓菀玲攝）

ET快訊
快訊／澎湖孝子遭觀光客「拖下車圍毆」　動手5人全起訴
颱風來了也要載！　LINE推「7款免費貼圖」
飛彈基地爆炸恐怖傷勢！　他全身90%燒燙傷插管
放颱風假卻沒風雨？　專家曝原因
快訊／威秀影城「雙北地區」17點暫停營業！
日女議員當過AV女優！　「過激影片」被挖出
熱門鞋2千有找！　NIKE官網「快閃特惠」再打7折

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星摺疊機皇Z Fold5、Z Flip5公開售價　8GB+256GB入門款32888元起

台灣首發LINE父親節特效！　輸入3組關鍵字跳出超萌熊大

郭明錤：AirTag 2明年Q4登場　搭配Vision Pro使用

Google公開6種全新創作工具　靠Shorts吸粉更簡單

技嘉4K電競顯示器將有懸臂支架版　內建HDMI 2.1、120Hz更新率

適用AI邊緣推論　華碩新一代邊緣電腦PE1100N 上市

台灣人最愛手機排行出爐！iPhone包辦前五名

iPhone 14系列電池狀況堪憂　網友怨：健康度剩不到90％

趕上《芭比》熱潮？傳最新Apple Watch將推「粉紅色」

升級iOS 16.6不能反悔！蘋果關閉舊版本認證通道

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

三星摺疊機皇Z Fold5、Z Flip5公開售價　8GB+256GB入門款32888元起

台灣首發LINE父親節特效！　輸入3組關鍵字跳出超萌熊大

郭明錤：AirTag 2明年Q4登場　搭配Vision Pro使用

Google公開6種全新創作工具　靠Shorts吸粉更簡單

技嘉4K電競顯示器將有懸臂支架版　內建HDMI 2.1、120Hz更新率

適用AI邊緣推論　華碩新一代邊緣電腦PE1100N 上市

台灣人最愛手機排行出爐！iPhone包辦前五名

iPhone 14系列電池狀況堪憂　網友怨：健康度剩不到90％

趕上《芭比》熱潮？傳最新Apple Watch將推「粉紅色」

升級iOS 16.6不能反悔！蘋果關閉舊版本認證通道

福原愛傳有「演藝圈大佬」撐腰！　橫濱男正宮心碎：她一直在說謊

點亮創意金頭腦　嘉藥主辦綠點子國際發明暨設計競賽

大牙突大動作PO「截圖公告文」！ 親上火線打臉：開始出現了

53歲「月亮公主」近況曝光！　露面洩超狂「凍齡仙女樣」

快訊／瑞芳休旅車引擎起火！瞬間變火球　車內2人緊急逃生

金溥聰砲打黨內遭批！　急致電朱立倫「斥外界放話挑撥離間」

員工開老闆的賓士自撞影片曝！　直播主胡凱彬：不敢再借他了

U12／雙響+滿壘拆彈！日本隊長英雄命　喊台灣芒果冰NO.1

6水庫逼近滿水位！石門水庫蓄水率98％　水利署發布放流警戒

澎湖捐肝孝子遭觀光客「拖下車圍毆」　動手5人慘了...5罪起訴

3C家電熱門新聞

Google公開6種全新創作工具

台灣人最愛手機排行出爐！iPhone包辦前五名

iPhone「動態島」推1年了　果粉曝光實用度

台灣首發LINE父親節特效！　輸入3組關鍵字跳出超萌熊大

郭明錤：AirTag 2明年Q4登場　搭配Vision Pro使用

升級iOS 16.6不能反悔！蘋果關閉舊版本認證通道

三星摺疊機皇Z Fold5、Z Flip5公開售價

iPhone 14系列電池健康堪憂　網友怨：健康度剩不到90％

技嘉4K電競顯示器將有懸臂支架版

最新Pixel Watch要來了！外媒曝全新錶盤設計

羊駝太可愛好想養？主題餐廳老闆「成功照顧＋乾淨用餐環境」經驗全分享

近三年最大升級！　彭博曝iPhone 15將有6大改變

搭載USB-C、鏡頭大升級　iPhone 15 Pro爆料一次看

三星摺疊機 Z Fold5厚度變薄！全系列價格曝光　平板新品意外降價

更多熱門

相關新聞

「手機多久換一次？」　鄉民給答案

「手機多久換一次？」　鄉民給答案

手機已然成為現代人的生活必須品，工作和生活都離開不了它。蘋果預計將於 9 月推出 iPhone 15系列與iPhone 15 Pro 系列，引發一波換機討論，有網友也好奇發問，「大家手機多久換一次」，在PTT上引起熱烈回響。

手機拍出單眼效果！世新暑期開攝影課　校友也搶進修

手機拍出單眼效果！世新暑期開攝影課　校友也搶進修

iPhone「動態島」推1年了　果粉曝光實用度

iPhone「動態島」推1年了　果粉曝光實用度

用眼過度？營養師推6食材護眼

用眼過度？營養師推6食材護眼

印尼女學生掉手機　一講外殼特徵員警秒懂

印尼女學生掉手機　一講外殼特徵員警秒懂

關鍵字：

Samsung手機智慧型手機Z Fold5Z Flip5Galaxy智慧穿戴智慧手錶平板Tab S9

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

NONO交保憲哥要他道歉

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

NONO若成罪「最高恐關30年」！

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面