三星摺疊手機在中國推舊換新　iPhone系列最高可折3.4萬元

▲三星Z Fold5。（圖／記者樓菀玲攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒IT之家報導，在三星發表會結束後，三星中國官網公布了先行者計劃，並提供舊換新服務，可用於購買Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5 手機，iPhone系列最高可折抵3.4萬元。

根據三星中國官網，如果想通過以舊換新服務購買Galaxy Z Fold 5 / Galaxy Z Flip 5，以高保值率著名的iPhone 14 Pro Max 最高回收價格為7812元人民幣（約新台幣3.4萬），iPhone 14 Pro為7345元人民幣（約新台幣3.2萬）。至於上一代的iPhone 13 Pro Max最高回收價格為5801元人民幣（約新台幣2.5萬），iPhone 13 Pro為5235元人民幣（約新台幣2.3萬）。

此外，三星自家旗艦手機Galaxy S23 Ultra 最高回收價格為7038元人民幣（約新台幣3.1萬），Galaxy S22 Ultra 最高回收價格為3974元人民幣（約新台幣1.75萬）。

需要注意的是，三星官網的以舊換新服務並不是官網直營業務，而是由第三方平台回收服務。

三星Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5 先行者價格已經公佈，8月7日起陸續發貨，預計正式售價會稍有不同。

三星Galaxy Z Flip 5先行者價格為：8+256GB價格8499元人民幣（約新台幣3.7萬）、8+512GB價格9499元人民幣（約新台幣4.1萬）；Galaxy Z Fold 5部分，12+512GB價格為13999元人民幣（約新台幣6.1萬）、12+1TB價格15999元人民幣（約新台幣7萬）。