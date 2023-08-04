老高「抄能力」影片被抓包！小茉口白也複製　網戰翻：尼克星哭哭

▲老高與小茉在YouTube上知名的說書人。（圖／翻攝老高與小茉YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

訂閱585萬的YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，人氣歷久不衰，每支影片點閱都是300萬起跳，被封是「華語YT之王」。沒想到，YouTuber「藍泉媽媽」近日上傳影片，踢爆老高的影片抄襲，除了資料、數據及編排之外，連小茉的「神捕刀」互動也是，讓他認為老高又壞又惡劣。

YouTuber「藍泉媽媽」在影片中揭露老高的手法表示，老高上船影片後，會先下「聳動的標題」，將觀眾「綁架」來看影片，等流量到一定的數字後，就立刻修改標題及顯圖，把標題變為跟影片毫無相關、一般人也搜索不到的名字，避免因太過聳動而有負面的評價及討論。

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▲▼藍泉媽媽找出老高多部抄襲影片。（圖／翻攝藍泉媽媽YouTube）



抄襲部分，藍泉媽媽以老高2023年6月27日上傳的影片「有一個人類就無敵了，昆蟲的三大超能力，飛行、變態、休眠」舉例，指控老高100%抄襲日本YouTuber的影片，除了文本一模一樣之外，敘事結構、引用數據也全都相同，甚至連說話都一樣，等於完全照抄，且事後老高還會將影片標題改掉，因為搜尋「海」、「昆蟲」，很容易被網友找到原影片，「老高要的就是流量、流量、流量，老高就是不要讓你知道他在抄襲、抄襲、抄襲」。

藍泉媽媽認為，若參考別人影片再加入自己的想法，他都可以寬鬆地認為是二次創作，但老高的影片是全用，一點都不用腦子，甚至自己解讀後還會出現錯誤，「翻譯完直接用，方便快速省事，而且最後大家誇我影片好看」；他說，老高靠著「抄能力」得到「鈔能力」，依靠大量又快速的抄襲來製造影片，吸引大批網友加入會員、購買T恤等來賺錢。

最後，藍泉媽媽透露，老高的妻子小茉經常補刀、神回覆、神插嘴，讓網友覺得非常厲害，但這些都是騙人的，因為小茉也是全盤照抄他人影片演出。

▲▼藍泉媽媽。（圖／翻攝藍泉媽媽YouTube）



網友看完紛紛留言，「互動也可以抄喔，太噁心了吧」、「老高粉會護航老高只是說書的，題材大家都抄來抄去」、「就一直跳針他只是說書人，阿你說書完全照抄別人影片沒標註，營利通通歸自己喔」、「說爆料者想蹭，當然沒問題阿，但這跟抄襲是兩件事情，爆料者提出的證據是很明顯抄」、「老高成立宗教完全不怕沒信徒，抄襲都能護航」。

也有人說，「他這一男一女不也是學老高嗎」、「比較像訂閱差太多眼紅？頻道去年創的，到現在訂閱才4000」、「總裁全抄林辰都沒事了，老高這還好吧」、「誰說我是在看老高的? 我看的是小茉，多可愛的女人啊」、「嘴砲抄襲的麻煩先能流暢閱讀日文親自去查證再來靠北，別用那種井蛙思想看什麼風向就黑什麼」、「其實要說，可以說所有知識型影片都是抄維基百科的」、「尼克星那種是真的扯，內容、示範、語氣完全一樣，老高有消化成自己的東西再用他的方式講故事」。

此外，也有人想起因抄襲而道歉的拳擊YouTuber「尼克星拳擊」說，「尼克星一定很後悔自己怎麼沒去說書」、「人設崩塌了，說書界尼克星」、「尼克星抄襲被罵爛，老高抄襲粉絲裝瞎」、「文本一樣敘事方式一樣，老高翻譯尼克星抄襲」、「抄襲本來對YTer就是死罪，不然大家氣尼克星在幹嘛，結果碰到老高整個轉彎，噁心」。