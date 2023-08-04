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老高影片改名藏玄機！她分析動機「避免搜到原影片」怒斥：太壞了

老高與小茉製作影片〈有一個人類就無敵了，昆蟲的三大超能力，飛行、變態、休眠〉被人踢爆100%抄襲。（翻攝自老高與小茉YT頻道）

▲老高與小茉製作影片〈有一個人類就無敵了，昆蟲的三大超能力，飛行、變態、休眠〉被人踢爆100%抄襲。（翻攝自老高與小茉YT頻道）

圖文／鏡週刊

人氣YouTuber「老高與小茉」經常製作都市傳說、冷知識內容竄紅，目前已擁有585萬人次訂閱。不過近日該頻定卻被YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」踢爆，有影片100%抄襲、剽竊日本YouTube影片，藍泉媽媽還加碼再爆，老高影片首發時標題都會很聳動，等流量到手後再改成比較保守的標題，至於這回抄襲日本「為什麼海裡沒有昆蟲」影片，老高則是採取不同的關鍵字下標，就是為了避免搜尋時，同時也找到被抄襲的原影片，讓藍泉媽媽直呼「太壞了」。

藍泉媽媽YouTube頻道近日爆料，「老高與小茉」製作〈有一個人類就無敵了，昆蟲的三大超能力，飛行、變態、休眠〉影片嚴重抄襲，直接100%抄襲、剽竊日本的一部影片，不僅文本內容相同，連內容數據、敘述都一模一樣，簡直就宛如「鸚鵡學舌」。

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藍泉媽媽爆料，老高有部影片幾乎全部抄襲，不僅文本內容相同，連內容數據、敘述都一模一樣，簡直就宛如「鸚鵡學舌」。（翻攝自藍泉媽媽YT頻道）

▲藍泉媽媽爆料，老高有部影片幾乎全部抄襲，不僅文本內容相同，連內容數據、敘述都一模一樣，簡直就宛如「鸚鵡學舌」。（翻攝自藍泉媽媽YT頻道）

藍泉媽媽再加碼爆料，老高下標題都會用一貫的手法，先以誇大、聳動的標題吸引觀眾觀看，等到流量一到手後就更改成比較保守的標題。藍泉媽媽還分析指出，老高抄襲日本的影片，之所以後來改標，是因為避免搜尋時，同時也找到被抄襲的原影片，比剛剛保守的操作「要更壞、更惡劣」。

爆料老高抄襲影片曝光後，引起網路熱議，有不少人在PTT留言討論，「老高幾百部片終於被抓到一部了」、「我們來講一集 老高抄襲真偽的真實」、「不意外啊 他從以前的每部影片哪個不是」、「都是抄襲 但是說故事的能力差太多了」。

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