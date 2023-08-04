被爆抄襲卻沒事？鄉民點出「老高1句話很聰明」：避掉很多審判

▲老高被爆抄襲。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）



記者朱祖儀／綜合報導

擁有585萬訂閱的YouTube頻道「老高與小茉」，近日被踢爆影片抄襲日本YouTuber，不過網路上反應兩極，就有人好奇「老高抄襲好像沒事耶？」對此，一名網友解釋，是因為老高早就說過，自己是說書、並非原創，這些資料都是從網路上整理翻譯的，所以避掉了很多審判。

YouTuber「藍泉媽媽」在影片中揭露，老高100%抄襲日本YouTuber的影片，除了腳本一模一樣之外，敘事結構、引用數據也全都相同，甚至連說話都一樣，等於完全照抄。事後還會把影片關鍵字改掉，避免網友找到原影片，就連老高的妻子小茉的回覆也是騙人的，同樣照抄他人影片演出。

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不過老高抄襲一事爆出後，掀起兩派論戰，有人認為「互動也可以抄喔，太噁心了吧」，但也有人指出「這種就是賣個人口條跟魅力的，內容真的不重要」。一名網友看到後，指出先前拳擊YouTuber「尼克星拳擊」爆出抄襲就被追殺，不過現在老高也捲入抄襲風波，卻好像沒有人在乎，好奇老高抄襲是不是沒事？

對此，有網友回文解答，表示其實老高早期的說書影片，文案都可以在日本那邊找到原始的，像是紅色的槌子、谷歌的女鬼等，早就有日本頻道提到這些題材，且不外乎語法和文案斷句都一樣，「但是他可能並不會全用，十分鐘影片用A的來源一分鐘、用B來源一分鐘、用C來源一分鐘」。

雖然這還是不可避免有抄襲爭議，但他認為「你也可以說這是致敬」，且老高從不避諱說自己是從網路上找資料再整理翻譯的，加上這次引發爭議的影片，在更早之前就有其他YouTuber製作過了。

▲網友看法。（圖／翻攝自PTT）

「老高和尼克星差在哪？」他則說，因為尼克星強調影片是教學、自創，而老高聰明的地方在一開始就強調「是說書、資料都是匯集來的」，這幫老高避開了很多認真魔人的審判。