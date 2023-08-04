老高YT訂閱數585萬「48%不是人」！他曝真實數字：老高一貫的操作

▲藍泉媽媽揭開老高YT頻道真實訂閱人數。（圖／翻攝藍泉媽媽YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

訂閱585萬的YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，近來被YouTuber「藍泉媽媽」踢爆影片抄襲，除了資料、數據及編排之外，連小茉的「神捕刀」互動也是，並揭露老高「經常更改影片名稱」，先將影片標題下得很聳動， 待流量到手後，再改成較為中性平衡的標題，因此「48%的訂閱量不是人」。

「藍泉媽媽」提到，老高很喜歡在發布影片時，先下一個很聳動的標題，吸引觀眾點閱觀看影片，等到流量到手後，再把標題變為跟影片毫無相關、一般人也搜索不到的名字，「考慮到過於聳動，可能要有負面評價和影響，我趕緊改改，改一個平庸、實際、保守一點的名字」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於何時可以改影片名字，「藍泉媽媽」以「90%」影片為例，原名字為「最大災難」，新名字為「90%」，影片觀看次數目前為355萬次，但是老高的頻道有585萬位訂閱者，還有2百多萬的訂閱者沒看過，應該要等到5百多萬點閱時再改名，但是老高卻在3百多萬時改名了，「我先告訴大家，不存在580萬的訂閱人數」。

「藍泉媽媽」表示，老高YT頻道真實的訂閱人數，大概在295萬到310萬左右，「當達到播放預期目的的時候，這個影片的名字就到了可以改名的成熟時機，剩餘的280萬人，也就是高達將近48%的訂閱量，根本不是人，至於是什麼，大家自己去理解」。

▼這是老高的慣用套路。（圖／翻攝藍泉媽媽YouTube）

