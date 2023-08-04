老高爆抄襲！網卻狂點名1人「覺得不舒服」　兩派吵翻了

▲老高與小茉。（圖／翻攝YouTube／老高與小茉）

記者周亭瑋／綜合報導

以幽默口吻講述世界趣聞、懸案的高人氣YouTuber頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，近來被踢爆抄襲，除了資料、數據及編排外，連小茉的「神捕刀」也是。然而，網上風向超兩極，雖然出現不少撻伐聲浪，仍有大票粉絲表示，會繼續支持，反倒有1人被狂點名，吐槽「讓人覺得不舒服。」

抄襲爭議爆出後，音樂人許常德今在粉專好奇問道，「如果你是他的粉絲，不再支持的原因是什麼？」

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沒想到，許多網友直言，會繼續支持老高，而原因不外乎說書能力太強、個人風格很有魅力、性質就是整理故事精華，「不會不支持，因為他的說書能力太強大，別人的我聽不下去」、「撼動不了」、「如果內容對話完全抄襲當然不好，但把小茉當演員，單純很討喜、耐看就好」、「還是支持...老高說故事有種魔力」、「一樣會支持啊，同樣的故事題材，其他YouTuber說的硬是不精彩啊」、「喜歡聽他說故事，夫妻倆有獨特的個人風格魅力」。

▲兩派爭論不休。（圖／翻攝自臉書／許常德的地下手記）

對此，許常德不以為然，認為「故事都是有版權的，怎麼可以拿來講都不用付費和承認？」更忍不住反問「所以我只要唱的比較好，就可以甩掉原唱和原版的權益？」

當然，也有一派人抵制抄襲，表示「原封不動的抄襲，這點非常不可取，再加上蓄意更改標題避開搜尋到原片，這種做法我不欣賞」、「看留言才發現有些人的價值觀是：你是否原創不是重點，只要包裝得好，就算是抄襲我一樣支持」、「翻唱比原唱好聽，還是要付版權費」、「沒辦法接受，就像劉芒盜用音樂、盜用照片等等，不再觀看」。

▲還有不少網友點名藍泉媽媽，直呼「讓人覺得不舒服」。（圖／翻攝自臉書／許常德的地下手記）

另外，不少網友反倒質疑爆料的YouTuber「藍泉媽媽」，吐槽「很不欣賞藍泉媽媽他們這樣子的經營方式，就是一直在挑老高與小茉的毛病，一種黑粉式的頻道經營法，我覺得很不舒服」、「如果老高蹭日本YT，藍泉媽媽就是蹭老高。況且老高很早以前就說過，他的東西都是網路上找來的，只是為了要講故事給老婆聽而已」。