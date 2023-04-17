桃園120條路線學生專車面臨停駛　交通局：一條都不能少

▲招不到司機，桃園客運擬於9月全面停駛學生專車。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市交通局17日表示，針對近日傳出承接桃園市多條高中職學生專車的桃園客運，因駕駛員不足，為整頓公司營運狀況，已陸續調整多條學生專車路線，並拋出震撼彈表示：下一學年度(112年9月)開始，學生專車將全面停駛！

交通局張新福局長表示，學生專車一旦停駛，屆時將影響眾多學子通學權益與安全，該局與教育局已聯手協調業者整合資源，並請業者在尚未有解決方案前，不得貿然停駛，務必維持接駁服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前桃園客運除行駛桃園市多條市區公車、國道客運及免費公車外，另與各校合作闢駛多條學生專車路線，但近年受疫情影響，客運載客量下滑，業者面臨大批駕駛員離職潮，已嚴重影響業者營運狀況，而學生專車非屬市區客運路線，且服務對象單一，具有單向空駛的情形。

業者為穩固基本客運運能，研議於下一學年度開始，桃園市學生專車路線將全面停駛，經統計桃園共有21所學校、約120條路線屆時將受到影響。受影響的路線，交通局、教育局與桃園客運將與各校研議與鄰近學校路線整併之可行性。

惟受大環境影響，駕駛員缺額問題是各業者共同面臨的問題，為了協助業者招募駕駛員，交通局除了每月補助市區公車駕駛員6,000元薪資補貼外，交通部公路總局亦祭出多項擴大徵才就業留才補助方案。交通局表示，經統計目前駕駛缺額的數字：全國缺約5000人，其中，桃園缺261人，桃園客運即佔185名員額！