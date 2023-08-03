沖繩颱風災情慘重！駐日美軍「氣象雷達」直接被吹翻　零件四散

記者王佩翊／編譯

颱風卡努穿越沖繩帶來強烈風雨，各地紛紛傳出災情，且造成2死30多傷，縣內各機場的航班連日被取消。除了路樹倒塌、淹水、水塔被吹落，就連駐日美軍的氣象用雷達也因為受到颱風波及，直接被吹翻，上半部嚴重受損、零件四散，所幸截至目前為止並未造成人員傷亡。

▲卡努直掃沖繩，路樹被連根拔起。（圖／路透）



根據《沖繩時報》報導，駐日美軍設置於沖繩縣宇流麻市勝連平敷屋的氣象用雷達2日被強風吹毀，區長西新屋光男當天下午4時接獲周遭居民的通報後，前往確認，並發現現場散落的零件。

該氣象用雷達的上半部因不堪強風而損壞，部分零件直接被吹飛，所幸該氣象雷達距離民宅仍有一段距離，因此並未造成人員受傷。平敷屋自治會則表示，早在2011年也曾發生類似事件，當時氣象雷達因為遇到颱風被吹毀，脫落的大型零件直接吹到附近民宅，導致居民的屋頂被砸出破洞，車輛被撞凹，合計共有16件受害通報。

受此影響，當局才會要求駐日美軍將雷達轉移至遠離民宅的目前位置，所幸此次損壞並未造成其他災情。

西新屋光男表示，「由於目前雷達設置的位置距離民宅有一定距離，因此沒有出現居民受害的情形，但未來仍會持續觀察颱風帶來的影響。」