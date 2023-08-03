快訊／瑞芳休旅車引擎起火！瞬間變火球　車內3人緊急逃生

彰化縣許姓男子是知名直播主胡凱彬的員工，昨（2）日上午許開著胡名下要價200多萬元的賓士車載女友出遊，行經中山路三段時，失控自撞路旁民宅，車輛全毀。今車禍畫面曝光，只見當時天雨路滑，許男經過彎處時突然打滑，車輛偏移一路撞破民宅鐵皮圍籬，最後停在水泥牆邊。胡凱彬說，4個月前許男就曾開他的車出事，這次則是許偷偷將車開走，以後不敢把車借給許男了。