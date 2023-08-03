快訊／瑞芳休旅車引擎起火！瞬間變火球　車內3人緊急逃生

記者郭世賢／新北報導
新北市瑞芳區106線75.5公里處，今（3日）下午12時許傳出火燒車事故，一部休旅車引擎突起火燃燒，新北市消防局獲報，立即派員馳援現場，車輛竄出熊熊大火，令人怵目驚心，警消人員立刻佈水線射水灌救，迅速將火勢撲滅，車內3人已逃出車外，所幸無人員傷亡，至於詳細起火原因，仍有待調查釐清。
▲新北市瑞芳區106線75.5公里處，一部休旅車引擎突起火燃燒。（圖／民眾提供）
▲▼警消人員立刻佈水線射水灌救，迅速將火勢撲滅。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／新北報導
新北市瑞芳區106線75.5公里處，今（3日）下午12時許傳出火燒車事故，一部休旅車引擎突起火燃燒，新北市消防局獲報，立即派員馳援現場，車輛竄出熊熊大火，令人怵目驚心，警消人員立刻佈水線射水灌救，迅速將火勢撲滅，車內3人已逃出車外，所幸無人員傷亡，至於詳細起火原因，仍有待調查釐清。
▲新北市瑞芳區106線75.5公里處，一部休旅車引擎突起火燃燒。（圖／民眾提供）
▲▼警消人員立刻佈水線射水灌救，迅速將火勢撲滅。（圖／記者郭世賢翻攝）
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