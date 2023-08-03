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社會 社會焦點 保障人權

自撞影片曝！偷開老闆賓士載妹出事　直播主胡凱彬嘆：第二次了

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣許姓男子是知名直播主胡凱彬的員工，昨（2）日上午許開著胡名下要價200多萬元的賓士車載女友出遊，行經中山路三段時，失控自撞路旁民宅，車輛全毀。今車禍畫面曝光，只見當時天雨路滑，許男經過彎處時突然打滑，車輛偏移一路撞破民宅鐵皮圍籬，最後停在水泥牆邊。胡凱彬說，4個月前許男就曾開他的車出事，這次則是許偷偷將車開走，以後不敢把車借給許男了。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲白色賓士車疑因雨天打滑，失控自撞民宅。（圖／民眾提供）

這起自撞事故畫面在網路流傳，有網友認出賓士車是胡凱彬所有。胡凱彬今（3）日受訪表示，車子確實是他的，許男是他直播間的一個弟弟，4個月前曾經向他借了一台白色Alphard開，但當時疑因車速過快而車禍，導致該輛Alphard被吊照，現在只能停在家裡，無法開出去。

胡凱彬說，他有4輛車，分別為黑、白2色的Alphard 2輛，1輛藍寶堅尼，1輛剛被撞爛的賓士，平時他將車鑰匙都放在直播間，昨日許男偷偷將他車子開走，他根本不知道，直到警察連繫才知曉出事了，幸好人只受到輕傷，沒有大礙。

胡凱彬表示，先前許男車禍時，已經唸過一頓，這次許回到直播間後，更被他罵得半死，對方則不斷道歉。胡凱彬說，「再也不敢把車借給他（許男）開了。」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼賓士車撞上民宅，車輛全毀。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

警方調查，許姓男子（21歲）昨日上午9時許，駕駛白色自小客車行經永靖鄉中山路三段，疑因失控打滑而撞進民宅，造成民宅、車輛毀損，許男及1名女性乘客多處擦挫傷，經送醫治療無大礙。許男經酒測無酒精反應，但為無照駕駛。詳細肇因由交通大隊進一步釐清。

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