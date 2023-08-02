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砸錢住5星飯店　她洗澡一半「男員工開門硬闖」！怒控全裸被看光

▲▼ 。（圖／翻攝自韓網）

▲ 女網友公開飯店房間構造，可見從門口就可透過鏡子看到浴室內部。（圖／翻攝自韓網）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名女網友控訴，她近日砸錢入住首爾一家知名的5星級飯店，沒想到在浴室洗澡到一半，房門竟被一名飯店男性員工打開，讓她在全裸狀態下與對方四目相接，當下驚恐不已，飯店處理方式也令她相當不滿，氣得上網發文痛罵。

綜合SBS等韓媒，這名20多歲女子1日在網路論壇發文，聲稱她7月29日入住這家5星期飯店一晚，隔天早上將近9點叫了客房服務，請飯店送來膠囊咖啡和茶，對方稱需等待15分鐘，15分鐘過後卻遲遲沒有送來，由於她前一天也遇到叫了冰塊卻沒有送來的情形，以為是櫃台漏掉她的要求，便決定乾脆直接退房。

她退房前進浴室洗澡，洗到一半卻察覺有人，一抬頭就從鏡子裡看見一名男性員工打開房門，對方見狀似乎喊了「我等等再過來」或是「我馬上出去」就離開，但她在全身赤裸的狀況下，嚇得連聲音都叫不出來。

後來她接到飯店打來的電話，稱員工送咖啡上去時她正在洗澡，因此幫她放在其他地方，她便向對方說明剛剛的情形，隨後一名經理前來房間向她表示，調閱監視器後確認是員工未經許可開門闖入，對此感到抱歉，「所幸該名員工說他沒有看見顧客（的裸體）。」

女子向經理強調，由於房間的構造，從房門口只要透過鏡子就可看見浴室，這時經理才坦承該名員工並非正職，而是僅周末上班的工讀生，還強調工讀生當時「多次按門鈴卻沒有回應，以為客人不在」，並表示願意提供補償或退款。

女子接受退款後，飯店也承諾會討論提供精神賠償，經過一個周末卻遲遲沒有聯絡她，讓她氣得上警局以擅闖民宅罪嫌舉報該名男員工。

女子指出，照理來說若房客沒聽見門鈴聲，員工應該重新打電話詢問，「怎麼會想到直接開門？」直呼難以理解飯店工作流程，且不斷想起這件事令她感到非常恥辱。網友對此也紛紛留言表示，「嚇到起雞皮疙瘩」、「房客都還沒退房，擅自闖進房間超不合理」。

飯店關係人士對此則回應，在處理顧客要求的過程中確實有疏失，目前正努力找出可補償顧客損失最圓滿的處理方式。

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