南韓已23人「中暑熱死」超越去年3倍！　上萬隻家畜集體暴斃

▲ 仁川一處建築工地，工人幫同事澆水降溫。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北半球今年夏季熱浪狂襲，南韓梅雨季過後迎來極端高溫，截至2日推估已有23人死於中暑，超越去年的3倍，且造成大量家畜暴斃，漢江最上游的昭陽湖水壩甚至出現50年首見的綠潮。

綜合《韓聯社》等韓媒，消防當局統計，今年5月20日起至7月底已有21人推估死於中暑，加上1日慶尚北道永川市一名務農中昏倒的70多歲女性，以及全羅北道井邑市一名在田裡嚴重中暑送醫不治的80多歲長者，今年累計已有23人死亡，達到去年同期（7人）的3倍以上。

漢江是南韓首都圈居民飲用水來源，但受高溫影響，最上游的江原道麟蹄郡昭陽湖「昭陽水壩」自1973年完工至今，50年來首次發生藻類爆發性繁殖的綠潮情形，往下蔓延超過10公里。測量發現，昭陽湖平時水溫維持在25度上下，近日卻來到33度，10多名工人必須忍受高溫進入水中進行除藻作業。

連日高溫也令家畜業者苦不堪言，全羅南道截至2日下午共有1萬656隻雞、鴨及豬等暴斃，忠清南道至7月底也有800頭豬及1730隻雞死亡。

▲ 大雨後爆熱，論山市溫室種植的西瓜腐爛。（圖／路透）

南韓行政安全部為應對酷暑情形，中央災難安全對策本部1日傍晚6時啟動第一階段應對策施，酷暑危機警報層級也是時隔4年首次提升至「嚴重」，當局已下令相關部署及地方政府，加強對社會弱勢者、工地戶外工作者、高齡農業工作者等3大高風險族群的管理對策，以及酷暑下預防農畜水產業損失、管理道路及鐵道等基礎設施的對策。