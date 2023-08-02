美軍二等兵叛逃「北韓終於回應了」　五角大廈坦言無實質進展

▲板門店是兩韓「共同警備區域」（JSA），平時戒備森嚴。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）7月18日越境進入北韓，迄今行蹤不明。在長達2周的沉默後，北韓終於針對此事回應聯合國軍司令部（UN Command），但被五角大廈形容，並未促成實質性進展。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）1日在記者會表示，北韓僅「承認」、「知悉」聯合國軍司令部對於「提供金恩資訊」的要求，實際上卻沒有給予詳盡訊息，「我可以證實，北韓已經向聯合國軍司令部做出回應了，但我沒有任何可以宣讀的實質性進展」。

《路透社》形容，金恩叛逃讓美國及擁核北韓陷入新的外交困境，23歲的他是一名美國騎兵偵查兵，2021年1月入伍後，以美國陸軍第1裝甲師成員的身分駐紮南韓，這是數十年來美韓安全承諾的一部分。

不過，金恩因犯下襲擊罪（assault charge），在南韓監獄服刑近2個月才獲釋，原定7月17日返回德州，料將面臨額外軍紀處分，甚至遭到革職，但他被護送至機場海關後，沒有坐上飛機，而是轉身離開機場，並於隔日下午混入兩韓邊境非軍事區（DMZ）板門店的旅行團，最終趁隙奔逃越境，研判可能被北韓拘留，但目前下落不明。