清境高空觀景步道首度開放夜間探索　夜間星空主題活動8／11起跑

▲清境夜間星空主題活動將於8月11日起連續三個周末登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓遊客在暑假期間感受避暑勝地清境地區的夜間星空魅力，南投縣政府與南投縣清境觀光協會合作，舉辦「夜探天空步道‧清境星月尋寶」活動，自8月11日起首度開放清境高空觀景步道夜間探索體驗，每場次限量100位住宿清境的遊客參加。

縣府今天舉辦活動記者會，由埔里薪傳舞蹈團表演揭開序幕；副縣長王瑞德說明活動內容並介紹仁愛鄉在地農特產；縣府觀光處長陳志賢、仁愛鄉代表會主席洪文全、南投縣清境觀光協會理事長張宏毅、南投縣民宿觀光協會理事長林雪華、南投縣導覽解說協會理事長賴美月、日月潭民宿協會理事長蕭建智等皆出席，邀請國人共襄盛舉。

王瑞德表示，清境高空觀景步道平日只開放白天入場，此次與在地旅宿業者合作規劃夜間體驗活動，開放步道供遊客行走，感受不同於白天的風情，並增加留宿清境的意願；即使未能成功報名，也能現場報名參加步道體驗，現場除提供星空導覽，也贈送每位入場體驗者星座觀星盤，欣賞星空並學習辨識星空的方法。

縣府指出，本次活動連續3週的星期五、六都有不同主題：11、12日「星夜探訪森林小夥伴」專為親子家庭設計，利用特殊道具尋找森林夥伴、學習生態知識，完成任務可獲得黑鼻羊手偶；18、19日「林間細語沁夏音樂會」因鄰近七夕情人節，除可欣賞情歌之夜演出，還能獲得香水百合花束、月潭龍鳳宮月下老人的紅線100條，祝福有情人終成眷屬；25、26日則是「雲霧渺渺仲夏夜幕鳴」，報名者可在觀景平台上觀看戶外親子電影，品嚐南投在地的飲品和零食。

詳細活動資訊和報名，請前往台灣清境觀光協會（www.facebook.com/cingjingtw）及樂旅南投（www.facebook.com/nantouwelcome）臉書粉絲頁，或透過清境地區民宿諮詢報名，名額有限，意者可把握機會。