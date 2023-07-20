台南勞動力一家親　勞工局歡迎公司組隊報名

▲台南市勞工局2023年預計辦理15場次國際勞動力一家親活動，全程免費、歡迎轄內有聘僱移工的事業單位踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲希望家園理念、促進本、外國人互動交流，勞工局2023年預計辦理15場次國際勞動力一家親活動，全程免費、歡迎轄內有聘僱移工的事業單位踴躍報名參加。

勞工局王局長鑫基表示，除了重視移工勞動權益外，工作與休閒的平衡、協助移工順利融入臺南生活也是相當重要，透過國際勞動力一家親活動的舉辦，強化外國人對於本國法令之認知同時，盼藉由此活動提供本、外國人良好的互動機會，並達到寓教於樂效果。

近年來辦理一家親聯誼活動，因參加過的勞工及外國人反應不錯，故今年增加至15場，主要活動地點除了遊玩溪北北門水晶教堂、井子腳瓦盤鹽田、並發現七股潟湖生態之美，另溪南的zero zero拆車夢工廠、奇美幸福工廠DIY，還可欣賞十股文創藝術，本次活動委由飛騰旅行社有限公司台南分公司承辦，相關報名資訊可透過QR cord報名，期盼提供機會讓移工認識臺南之美，並提醒雇主重視移工之生活管理。

勞工局長王鑫基補充，活動過程也會和移工夥伴們宣導相關法令及生活資訊，如目前登革熱疫情嚴峻，勞工局便會同步提供登革熱多國語言防治宣導資料，提醒移工共同配合防疫措施，落實孳生源清除，對抗登革熱。在勞工局網站也設置多國語言宣導專區，包含猴痘、微型電動機車等各式宣導，有需求的雇主、仲介、民眾可自行下載運用、亦可來電索取（電話：民治市政中心06-6373463、永華市政中心06-2951052），勞工局將免費提供以實踐黃偉哲市長「希望家園」理念。