父親節立秋！命理師示警「絕日禁行房」：做1次恐折壽3年

▲今年的立秋於8月8日節氣交接。（圖／pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

今年立秋節氣交接在8月8日(二)，正好是父親節。對此，命理師柯柏成表示，立秋這個節氣分為公秋和母秋兩種不同的性質，充滿了神秘和趣味，且立秋前一天不能行房，「有說法1次要折3年壽命」。

柯柏成表示，立秋是二十四節氣中的一個重要時刻，標誌著夏季的結束和秋季的開始。在古代，人們將立秋這個節氣分為公秋和母秋兩種不同的性質。公秋意味著立秋後天氣會逐漸涼爽，而母秋則指的是立秋之後天氣依然悶熱。這種公母之分的說法也充滿了神秘和趣味。

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柯柏成說，立秋交接的時間點通常以當天中午12點為分界線，如果交接的時間落在0點至12點的為早立秋，在12點至24點的為晚立秋。早立秋就被稱為公立秋、晚立秋就是母立秋，農諺「早立秋涼颼颼，晚立秋熱死牛」以及「公秋爽，母秋凶」，亦即早立秋到了秋天就涼快，如果是晚立秋天氣還是會繼續熱下去，這都是農業時代對於天候的觀察經驗所累積，而這次立秋的時間為8月8日的淩晨2點22分41秒。

柯柏成指出，二十四節氣的立春、立夏、立秋、立冬的前一天被稱作「絕日」，全年共有4天這樣的日子，所以就叫四絕日。四絕日在農民曆上一定是寫著「日值四絕，大事勿用」的字樣，是一般擇日忌用的日子。需要注意在這一天夫妻之間不能行房，有說法1次要折3年壽命，在這一天一定要避免這個事情而影響自己的健康，陰陽轉換的時機，最為緊要。

最後，柯柏成表示，絕日也有適合的事情，這天（8月7日）如果過去有什麼壞習慣想改的，例如戒菸、戒酒之前都沒成功的，選這一天來下決心就特別容易成功，適逢父親節，如果各位的爸爸有抽菸喝酒或檳榔等不良習慣的，趁這一天去勸也特別容易成功，「送什麼禮物都不如有健康的身體重要，祝福天下各位爸爸父親節快樂。」

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