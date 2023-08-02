　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

父親節立秋！命理師示警「絕日禁行房」：做1次恐折壽3年

秋天,冷,楓葉(圖／pixabay)

▲今年的立秋於8月8日節氣交接。（圖／pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

今年立秋節氣交接在8月8日(二)，正好是父親節。對此，命理師柯柏成表示，立秋這個節氣分為公秋和母秋兩種不同的性質，充滿了神秘和趣味，且立秋前一天不能行房，「有說法1次要折3年壽命」。

柯柏成表示，立秋是二十四節氣中的一個重要時刻，標誌著夏季的結束和秋季的開始。在古代，人們將立秋這個節氣分為公秋和母秋兩種不同的性質。公秋意味著立秋後天氣會逐漸涼爽，而母秋則指的是立秋之後天氣依然悶熱。這種公母之分的說法也充滿了神秘和趣味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯柏成說，立秋交接的時間點通常以當天中午12點為分界線，如果交接的時間落在0點至12點的為早立秋，在12點至24點的為晚立秋。早立秋就被稱為公立秋、晚立秋就是母立秋，農諺「早立秋涼颼颼，晚立秋熱死牛」以及「公秋爽，母秋凶」，亦即早立秋到了秋天就涼快，如果是晚立秋天氣還是會繼續熱下去，這都是農業時代對於天候的觀察經驗所累積，而這次立秋的時間為8月8日的淩晨2點22分41秒。

柯柏成指出，二十四節氣的立春、立夏、立秋、立冬的前一天被稱作「絕日」，全年共有4天這樣的日子，所以就叫四絕日。四絕日在農民曆上一定是寫著「日值四絕，大事勿用」的字樣，是一般擇日忌用的日子。需要注意在這一天夫妻之間不能行房，有說法1次要折3年壽命，在這一天一定要避免這個事情而影響自己的健康，陰陽轉換的時機，最為緊要。

最後，柯柏成表示，絕日也有適合的事情，這天（8月7日）如果過去有什麼壞習慣想改的，例如戒菸、戒酒之前都沒成功的，選這一天來下決心就特別容易成功，適逢父親節，如果各位的爸爸有抽菸喝酒或檳榔等不良習慣的，趁這一天去勸也特別容易成功，「送什麼禮物都不如有健康的身體重要，祝福天下各位爸爸父親節快樂。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
LIVE／卡努暴風圈恐周四觸陸！氣象局最新說明
快訊／女騎士遭輾「拖行10公尺」　命危搶救中
PChome倉庫大火1860坪「燒成平地」　空拍火海曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶回家生吃？他抓整籃「大蝸牛」炫耀　網嚇喊：一家5人吃完滅門

父親節立秋！命理師示警「絕日禁行房」：做1次恐折壽3年

Live／卡努暴風圈恐周四觸陸！1縣市有機會「颱風假」　最新路徑曝

快訊／「大王具足蟲拉麵」再開放！限定7碗：吃完的殼可以帶走

奧客大鬧拉麵店！老闆氣到把人趕走　他一離開全場喊「罵得好」

XBB成新冠主流病毒株！家用快篩還準嗎？食藥署本月中公布評估報告

卡努變肥拚中颱上限！「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警　灌雨半台灣

車牌「BMW-9999」本尊不是BMW！車款曝光一票人驚：真的大老闆

Live／「大眼卡努」海上警報發布！2天大轉彎　暴風圈70%掃大台北

「超大型巨人披薩」實物照曝光！粉絲全愣住：有在嚼檳榔？

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

阿公將假牙和湯麵混合　吃下後點頭大讚：好吃！

卡努逼近！體型「很魁梧」侵台機率6成不排除發陸警

羅志祥認「感情學分不及格」　盼求：不能抹滅好的事情

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

帶回家生吃？他抓整籃「大蝸牛」炫耀　網嚇喊：一家5人吃完滅門

父親節立秋！命理師示警「絕日禁行房」：做1次恐折壽3年

Live／卡努暴風圈恐周四觸陸！1縣市有機會「颱風假」　最新路徑曝

快訊／「大王具足蟲拉麵」再開放！限定7碗：吃完的殼可以帶走

奧客大鬧拉麵店！老闆氣到把人趕走　他一離開全場喊「罵得好」

XBB成新冠主流病毒株！家用快篩還準嗎？食藥署本月中公布評估報告

卡努變肥拚中颱上限！「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警　灌雨半台灣

車牌「BMW-9999」本尊不是BMW！車款曝光一票人驚：真的大老闆

Live／「大眼卡努」海上警報發布！2天大轉彎　暴風圈70%掃大台北

「超大型巨人披薩」實物照曝光！粉絲全愣住：有在嚼檳榔？

民調：拜登拚連任鞏固黨內支持　再戰川普將是硬仗

帶回家生吃？他抓整籃「大蝸牛」炫耀　網嚇喊：一家5人吃完滅門

麥當勞女神被3年好友「敲詐200萬」！　瞞6個月不敢報警：他有我16支影片

勞力士與國家地理學會　亞馬遜探險計劃週年成果

7成民眾自認為敏感肌！盤點「急救舒敏單品」，改善乾燥泛紅

父親節立秋！命理師示警「絕日禁行房」：做1次恐折壽3年

工作5年買1300萬房　57K男笑：買不起房該檢討

新竹寶山樂樂棒球營　高國慶、郭阜林親自指導

福原愛反擊無效！日網仍不挺　上沼惠美子「2年前唱衰預言」成真

快訊／基隆汽機車擦撞！女騎士遭輾「拖行10公尺」　送醫搶救不治

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

生活熱門新聞

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

準備賺大錢了！「3星座」8月財運旺爆

卡努變肥路徑更詭恐發陸警　灌雨半台灣

小嬸懷「男孫」　婆婆伺候三餐！孩一出生逆轉了

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

在大安區ATM撿到「1提款明細」！網一看餘額驚呆

拉麵店老闆把顧客趕走！全場喊「罵得好」

超大型巨人披薩實照曝光！粉絲全愣住

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

好市多1神物「真的會降價」！會員：第一次看見

小劇場演不停！「戲精」星座TOP5

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金　同框國旗合照

更多熱門

相關新聞

屏榮免費篩檢陪老爸度過更年期

屏榮免費篩檢陪老爸度過更年期

「查甫人，千萬毋通賰一支喙！」知名藥品廣告以一句廣告標語，配上一抹意味深長的微笑，多年來在無數男性的心頭，烙下無法言喻的陰影。

帶爸爸衝！頂級DIOR理容竟然免費

帶爸爸衝！頂級DIOR理容竟然免費

「5生肖衰爆」大破財！屬牛花錢治病

「5生肖衰爆」大破財！屬牛花錢治病

父親節居家禮物6選　實用有新意

父親節居家禮物6選　實用有新意

921受災戶兼單親父　藍松文獲選南投市模範父親

921受災戶兼單親父　藍松文獲選南投市模範父親

關鍵字：

父親節立秋命理師示警絕日行房折壽

讀者迴響

熱門新聞

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

PChome林口倉庫大火1860坪　空拍火海曝光

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

江宏傑重話逼出面！他曝福原愛心態「吃定前夫」

即／基隆汽機車擦撞！女騎士遭拖行10公尺不治

南橫路基流失　埡口至向陽封閉3個月

新北男打死妻爆內幕！女廟公、大舅子也動手

準備賺大錢了！「3星座」8月財運旺爆

即／阿嬤找不到乖孫！屏東8歲童墜魚塭亡

卡努變肥路徑更詭恐發陸警　灌雨半台灣

即／林口PChome倉庫大火全面燃燒

林口PChome「2倉庫」陷入火海　狂燒800坪

快訊／PChome林口千坪倉庫失火　公司回應了

更多

最夯影音

更多
李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面