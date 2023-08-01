屏東榮總陪伴爸爸度過更年期　免費篩檢攝護腺抗原+睪固酮

▲屏東榮民醫院父親前夕舉辦免費篩檢攝護腺特定抗原與睪固酮 。（圖／屏東榮總提供）

記者陳崑福／屏東報導

「查甫人，千萬毋通賰一支喙！」知名藥品廣告以一句廣告標語，配上一抹意味深長的微笑，多年來在無數男性的心頭，烙下無法言喻的陰影。

屏東榮總表示，隨著年紀增長，身體狀況與排尿功能逐漸走下坡，這種心有餘而力不足的情形，配合今年，該醫院與屏東縣衛生局合作，於8月5至7日在在屏東榮總、屏東縣府、屏東榮總龍泉分院，舉辦四場「父親節關懷老爸-男性更年期，要愛不要癌」活動，提供50歲以上男性免費檢測攝護腺特定抗原、睪固酮抽血檢查，幫助鄉親達到早期診斷、早期治療的目的。

屏東榮總泌尿科陳昱光醫師表示，40歲開始4分之1的男性因為男性賀爾蒙(睪固酮)低下，開始出現「更年期症狀」。體力變差、性慾減退、勃起功能下降，骨質疏鬆、注意力變差、憂鬱、失眠等等、甚至和高血壓、高血脂、糖尿病，都可能與睪固酮低下有關。這些狀況和憂鬱症、老化很難分別，卻可能只是單純的荷爾蒙缺乏，靠簡單的藥物補充就能「逆轉」。

而50歲之後超過一半的男性面臨「攝護腺肥大」的問題，且隨著年齡上升，發生機率也變高。攝護腺肥大可能造成的問題因人而異，嚴重程度也有所不同，常見引發的下泌尿道症狀如：尿流細小無力、尿流中斷、肚子出力擠尿、尿不乾淨；頻尿、尿急等等。許多中老年男性在症狀初期會選擇隱忍不便，直到更嚴重的併發症出現，才急忙就醫，可能造成後續長期插尿管、洗腎的風險。

預防勝於治療，未免上述風險，50歲以上的男性，除了「攝護腺肥大」以外，也要同時評估「攝護腺癌」的可能，這些都需要泌尿科醫師做初步診療，搭配抽血檢驗，早期診斷、早期治療。