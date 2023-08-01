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「5生肖衰爆」大破財！屬牛花錢治病　賺的都沒了

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲湯鎮瑋點名5生肖下半年恐破財。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

時光飛逝，2023年已進入8月，命理師湯鎮瑋老師日前才在節目中公布12生肖下半年運勢，示警屬龍者健康恐亮紅燈，勿心存僥倖，也將多了許多責任要扛。近期他再拍影片盤點下半年「5生肖衰爆」會大破財，上榜的有屬雞、牛、虎、龍、狗，建議謹慎花錢、小心投資，以免被騙花冤枉財。

湯鎮瑋老師在YouTube頻道中警告下半年5生肖小心破財：

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1.屬雞

2023為正沖太歲，越是靠近要交接的節氣，得更留意每一分錢的花費，例如投資等等都要很小心，提醒屬雞者下半年容易有破財狀況需留意。

2.屬牛

可能家人或自己因積勞成疾、壓力大所產生的疾病，必須支付一筆醫療費用，將有「意外性」的支出，讓你感覺背負龐大的財務壓力，即使有賺錢仍感覺錢財左進右出。

▲▼錢包,零錢 。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲屬虎人太信任他人，小心受騙上當。（示意圖／免費圖庫pixabay）

3.屬虎

下半年恐有家庭意外的開銷要特別注意。此外，面對身邊再親近、熟悉的人都要有防備心，不要「講什麼你都信」，提高警覺、小心查證，以免因受騙而花冤枉錢。

4.屬龍

下半年將要交接2024的太歲，因此屬龍者恐容易做出衝動決定，例如衝動的換工作，建議萬事應三思而後行或騎驢找馬等等，否則忙中出錯、容易瞎忙，下半年的錢財容易守不住。

5.屬狗

下半年有蠻多賺錢機會，但錢財入袋千萬別急著擴大投資或隨便All In。不能追高，若有賺到錢反而要保守，別輕易把錢全部投資進去，容易釀成打水漂的慘況，越到下半年越要謹慎用錢，以防破財。

◎民俗說法，僅供參考。

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