921受災、愛妻早逝打不倒他　南投市模範父親藍松文獲表揚

▲藍松文（前排中）獲南投市公所表揚為模範父親。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市民藍松文過去遭逢921地震淪為受災戶、愛妻重病往生，獨扛家計和照顧一雙女兒、蠟燭三頭燒的刻苦命運和打擊，一生辛苦，卻能展現出偉大的父愛，一家人團結堅強地生活，還參加慈濟回饋服務社會，今年也獲得市公所表揚為模範父親。

南投市公所在父親節前夕，選出今年度34里的模範父親，也在揮別疫情後，於29日舉辦模範父親表揚大會，頒發證書並一起宴請親友，感謝每一位偉大的父親。

▲南投市公所舉辦模範父親表揚大會。（圖／南投市公所提供）

市公所指出，今年72歲的藍松文的太太生前健康欠佳，從事木工裝潢的他必須時常帶著妻子四處就醫，晚上下班回家後還幫忙要照顧2名女兒，洗澡、哄睡覺等，長年操勞；待孩子漸漸長大，生活原本可稍微輕鬆些，不料竟遇到921地震，雖然一家人平安、自家仍震垮了，平靜生活又被打亂，妻子的病況又加劇，最後離開家人。

藍松文難過之餘，仍打起精神帶著女兒慢慢重建家園，所幸2個女兒也都很貼心，陪伴父親走過艱苦歲月；藍松文為感謝當年慈濟及善心人士的幫助，也投入慈濟志工行列，用實際行動從事公益、回饋社會，他表示希望凝聚群眾的大愛，服務社會的事也會一直做下去，做到不能做為止。

崇文里陳新淵今年68歲，原本家裡開五金行，之後學習修理機車技術為生，與妻子育有5位女兒，常自嘲住在「女生宿舍」裡，因熱心公益而參加消防義消、協助消防隊打火救災工作，一投入就是35年，但對家人的關心也從沒有少過；其女透露，只要爸爸BBcall或手機鈴聲響起，不管是在吃飯或是深夜睡覺，就要馬上起身、拿著消防裝備袋，騎著機車出門救災，家人們雖然擔心他的安危，但也引以為榮，這次陳新淵能獲選模範父親，更讓眾女兒們感到開心，想多問候一句「爸爸您辛苦了」、「我們愛你喔」。

市長張嘉哲恭喜獲選的模範父親們，認為有好爸爸們當家人支柱，無私地為家庭付出辛勞，家人們才能安心度日，也提醒為人兒女在父親節當天回家陪陪爸爸，趁機抱抱他，一起說聲「謝謝您，辛苦了，我愛您」，也是最棒的父親節禮物喔。

▲▼集集鎮公所舉辦模範父親表揚大會。（圖／南投縣政府提供）

集集鎮昨天也舉辦112年度模範父親表揚大會，由鎮長吳大村主持，包括縣議員謝明謀、陳淑惠、王秋淑、林儒暘、游顥、黃春麟及鎮民代會主席陳雅雯等多位代表、里長參加，獲獎模範父親的家人也紛紛動員與會，分享難得的榮耀；表揚名單為玉映里張順景、吳厝里陳大修、富山里廖運盛、廣明里石連宗、永昌里陳新發、八張里游清枝、集集里羅濟鎮、和平里林玉燐、林尾里李文裕、田寮里賴錫村、隘寮里王碧琛。

其中玉映里張順景獲選為全縣模範父親，將代表集集鎮接獲縣府表揚；他說，第一次當選模範父親特別高興，更希望和家人子女分享這份畢生難忘的榮譽。