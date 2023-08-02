負能量爆棚！覺得自己不如別人　晚年易憂鬱TOP3星座

▲你是平常很喜歡抱怨的人嗎？小心晚年容易憂鬱。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

生活中心／綜合報導

晚年應該是享清福的年紀，不過有些人卻總是喜歡抱怨，不滿意自己的生活，導致負能量爆棚，命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」整理出「晚年易憂鬱」TOP3星座，上榜的人要特別注意！

TOP3：巨蟹座



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你對事情感到不滿足時，會一點一滴不斷累積負能量，通常你會對某個目標有強烈慾望，因此當你沒有達到原先的預期結果，很容易被他人表現影響你的心情，進一步引發焦慮、煩躁等負面情緒發作，小孟老師提醒，學習把目光放在已所擁有的美好，試著對鏡中的自己說一些肯定語。

TOP2：雙魚座



你很想要孕育新事物，對創業、副業、投資，學一技之長等事物很有興緻，當事情無法往預期方向走，也許卡在事情的初期籌備階段，或是到中期階段停滯不前處於進退兩難，這些瓶頸所帶來的壓力可能讓你夜不成寐，也會比較他人與自己，羨慕他人有所成就，小孟老師提醒，凡事別太執著要有路不轉人轉的靈動。

TOP1：摩羯座



你很容易在意別人的想法，當你在工作事業之中，或者在感情上你覺得已經沒有什麼可以依戀的，你就會往壞處想，想著想著心情就不好，負面念頭就會越多，小孟老師建議，凡事往好的地方去改變，不要有過度覺得自己不如人，打起精神相信自己可以超越自己，遇到困難要告訴自己比我更困難的人還有更多。