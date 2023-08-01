準備賺大錢了！「3星座」8月財運旺爆　第1名快刷存摺有驚喜

▲8月份有3個星座財運大爆發。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

時光飛逝，又迎來新的月份8月，運勢到底如何呢？清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享表示，8月份有3星座會財運大爆發，尤其是事業發展，反應在收入上，能夠獲得相對的報酬，可以說是相當輕鬆，豪不費力氣。這3星座包括巨蟹座、獅子座和射手座，第1名的射手座可透過與他人合作或自己在工作上的努力，使收入、存款不斷增加。

TOP 3：巨蟹座－商業能力、合作生財

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太陽、金星、婚神星在財帛宮，顯示8月有較敏銳的商業嗅覺和執行能力，也有機會因為伴侶或是合作夥伴的關係，能夠利用對方的資訊和交流管道，來尋找財務機會。

TOP 2：獅子座－收入穩定、業績成長

太陽、金星、婚神星在本命宮，水星、火星、智神星在財帛宮，木星及天王星在事業宮，顯示本月的財運，會因為在事業上的領導力、魅力和吸引力都相對出色，可在個人形象和品牌方面有優勢，因此相對的在工作收入上有較好的業績成長。

TOP 1 ：射手座－合作生財、存款增加

冥王星在財帛宮，愛神星在合夥宮，水星、火星、智神星在事業宮，顯示出本月有機會因為與他人合作、學習和溝通，以及工作的努力和創造力，獲得財務上的回報與存款增加。

◎民俗說法，僅供參考。

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