電影廣告片播9分鐘太久　業者挨罰6萬元

記者黃翊婷／綜合報導

台南市政府人員2019年11月間前往某電影院進行稽查，發現業者在放映電影前播放長達9分50秒的廣告片，於是依法開罰6萬元。業者不服提出行政訴訟，遭裁定駁回之後，接著以法規違反授權明確性、不當限制營業自由，聲請釋憲；然而，憲法法庭日前裁定不受理。

▲台南某電影院業者因為廣告片播太長違反規定，因此挨罰6萬元。（示意圖／達志影像／美聯社）

判決書中記載，台南市政府人員2019年11月22日前往某電影院進行稽查，在查驗A廳的放映狀況時，現場實測放映電影前的廣告片累計長達9分50秒（6部電影的預告片），且該影廳放映的電影為「輔12」級電影片，廣告中卻包含「護」級電影片，顯然未遵守法規，因此依電影法第14條及第10條第4項、電影法施行細則第11條第1項等規定，各裁處罰鍰6萬元，總計12萬元。

業者不服向文化部提起訴願，經審理認為原處分違反「一行為不二罰」原則，不應重複處罰，因此決議撤銷，改處6萬元罰鍰。但業者還是不服，提起訴願卻遭駁回，於是改提起行政訴訟，一直上訴至高雄高等行政法院，仍被裁定駁回。

業者決定聲請釋憲並主張，高雄高等行政法院判決所用的電影法第14條規定，授權中央主管機關規定業者映演廣告片的時間，不當限制二輪電影院業者的營業自由，且授權目的、內容及範圍也有不符授權明確性原則的疑義；此外，電影法施行細則第11條規定，將映演廣告片時間限制為合計每場不得超過9分鐘，也干涉到消費者決定自由競爭市場的機制，進而限制憲法保障的營業自由。

憲法法庭則認為，業者聲請釋憲，卻只提出主觀意見，泛稱上述規定不當限制業者的營業自由，且不符授權明確性原則，有違反憲法第23條規定之疑義，卻沒有具體說明該規定如何牴觸憲法，核屬未依法表明聲請裁判理由之情形，最終依憲法訴訟法第15條第3項規定，裁定不受理。也就是說，業者還是得挨罰6萬元。