　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

電影廣告片播9分鐘太久　業者挨罰6萬元

記者黃翊婷／綜合報導

台南市政府人員2019年11月間前往某電影院進行稽查，發現業者在放映電影前播放長達9分50秒的廣告片，於是依法開罰6萬元。業者不服提出行政訴訟，遭裁定駁回之後，接著以法規違反授權明確性、不當限制營業自由，聲請釋憲；然而，憲法法庭日前裁定不受理。

▲▼電影院、看電影（圖／達志影像／美聯社）

▲台南某電影院業者因為廣告片播太長違反規定，因此挨罰6萬元。（示意圖／達志影像／美聯社）

判決書中記載，台南市政府人員2019年11月22日前往某電影院進行稽查，在查驗A廳的放映狀況時，現場實測放映電影前的廣告片累計長達9分50秒（6部電影的預告片），且該影廳放映的電影為「輔12」級電影片，廣告中卻包含「護」級電影片，顯然未遵守法規，因此依電影法第14條及第10條第4項、電影法施行細則第11條第1項等規定，各裁處罰鍰6萬元，總計12萬元。

業者不服向文化部提起訴願，經審理認為原處分違反「一行為不二罰」原則，不應重複處罰，因此決議撤銷，改處6萬元罰鍰。但業者還是不服，提起訴願卻遭駁回，於是改提起行政訴訟，一直上訴至高雄高等行政法院，仍被裁定駁回。

業者決定聲請釋憲並主張，高雄高等行政法院判決所用的電影法第14條規定，授權中央主管機關規定業者映演廣告片的時間，不當限制二輪電影院業者的營業自由，且授權目的、內容及範圍也有不符授權明確性原則的疑義；此外，電影法施行細則第11條規定，將映演廣告片時間限制為合計每場不得超過9分鐘，也干涉到消費者決定自由競爭市場的機制，進而限制憲法保障的營業自由。

憲法法庭則認為，業者聲請釋憲，卻只提出主觀意見，泛稱上述規定不當限制業者的營業自由，且不符授權明確性原則，有違反憲法第23條規定之疑義，卻沒有具體說明該規定如何牴觸憲法，核屬未依法表明聲請裁判理由之情形，最終依憲法訴訟法第15條第3項規定，裁定不受理。也就是說，業者還是得挨罰6萬元。

ET快訊
快訊／台中轎車詭異自撞！　26歲男死亡
台南多處「路樹倒塌+招牌飛脫」！　驚險畫面曝
快訊／高雄38291戶大停電！　多處電桿被吹倒
快訊／李玟老公發最新聲明！
29歲正妹YouTuber輕生亡　前男友道歉！流產手術沒陪同
快訊／高雄緊急停班課！決策過程曝　陳其邁：盼市民諒解
快訊／「卡努」最新路徑！　氣象局：下週二後最靠台灣
快訊／淡水36歲男陳屍路邊！　脖子有刀傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

快訊／台中轎車詭偏自撞！路口監視器被撞到狂晃　駕駛送醫不治

酒駕競速撞死單親爸　可憐孤女獲補助73萬...北檢將向肇事者求償

林智堅論文官司落幕　控調查官「抄襲」挨告誹謗獲撤回不起訴

「好好證券」詐團監控手辯只是路過　運將秒打臉：從高鐵載他過來

杜蘇芮強襲台南！多處路樹倒塌+招牌飛脫　現場驚險畫面曝

杜蘇芮10級強風恐怖橫掃！高雄38291戶大停電　多處電桿被吹倒

颱風天岸邊釣魚…他被大浪捲走「頭猛撞礁石」！血狂流一度命危

快訊／清水部落聯外道路中斷　花蓮緊急宣布卓清村今停止上班課

球棒隊颱風夜還鬧事！兩派人馬談判翻臉砸車　台南警逮16人

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

砂石車倒退翻覆土石狂洩　後方駕駛警覺超高逃一劫

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

快訊／台中轎車詭偏自撞！路口監視器被撞到狂晃　駕駛送醫不治

酒駕競速撞死單親爸　可憐孤女獲補助73萬...北檢將向肇事者求償

林智堅論文官司落幕　控調查官「抄襲」挨告誹謗獲撤回不起訴

「好好證券」詐團監控手辯只是路過　運將秒打臉：從高鐵載他過來

杜蘇芮強襲台南！多處路樹倒塌+招牌飛脫　現場驚險畫面曝

杜蘇芮10級強風恐怖橫掃！高雄38291戶大停電　多處電桿被吹倒

颱風天岸邊釣魚…他被大浪捲走「頭猛撞礁石」！血狂流一度命危

快訊／清水部落聯外道路中斷　花蓮緊急宣布卓清村今停止上班課

球棒隊颱風夜還鬧事！兩派人馬談判翻臉砸車　台南警逮16人

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

杜蘇芮閃過金門東側！差20公里險破4年魔咒　高屏脫離暴風圈　

女神巫苡萱「米漿創意吃法」大推坑！光喝不夠還要「米米配」清爽飽足最佳CP

山線海線吃透透！2023台東美食攻略　從觀光店到在地隱藏料理都有

快訊／台中轎車詭偏自撞！路口監視器被撞到狂晃　駕駛送醫不治

信義區吃飯突騷動！轉頭見「啦啦隊女神」0偽裝現身　細腰被讚爆

杜蘇芮10點左右登陸福建！　當地人嚇瘋「門窗打木封條」

酒駕競速撞死單親爸　可憐孤女獲補助73萬...北檢將向肇事者求償

MONSTA X隊長「比YA握電子菸」惹議！舊照被翻出　韓網正反論戰

大谷翔平7項驚奇紀錄一次看　雙重賽「完封勝+雙響」史上第一　

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

社會熱門新聞

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

即／高雄路樹倒塌　男騎士撞上慘摔

風雨夜炸！梓官3526戶停電　民困電梯

女大生醉到斷片！醒來驚見「空保險套包裝」崩潰

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

快訊／1歲8月大男嬰離奇亡　母：溢奶

大地主留170筆房地產　遺產稅高達1.4億

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

杜蘇芮強襲金門　料羅港驚見恐怖巨浪

即／淡水街頭命案！男子「脖子有刀傷」陳屍路邊

即／高雄男連人帶車受困高屏溪　爬上車頂待援

杜蘇芮強風鐵柵欄被吹飛　路樹倒塌

更多熱門

相關新聞

盤點台灣4位天后曾扮「真人芭比」

盤點台灣4位天后曾扮「真人芭比」

近期真人電影《Barbie芭比》21日在中美同步上映，劇中監製與主演瑪格羅比一頭金黃柔順的浪漫長髮，穿著一身粉紅洋裝，立刻勾起許多影迷的回憶殺，並在全球捲起一陣模仿粉紅炫風。《ETtoday新聞雲》幫你盤點台灣「過去曾經辦過芭比」的天后。

台中品牌建商舉辦成人暑假作業　

台中品牌建商舉辦成人暑假作業　

北村豐晴、周宜賢遭控MeToo　警近日傳喚

北村豐晴、周宜賢遭控MeToo　警近日傳喚

奇美音樂節17早鳥開賣

奇美音樂節17早鳥開賣

屏東Global Mall　推低門檻+高折扣

屏東Global Mall　推低門檻+高折扣

關鍵字：

電影憲法法庭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

杜蘇芮路徑又變北　恐發國家警報

離譜婚鬧！伴娘被壓床強掀裙露底褲

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

杜蘇芮「迷蹤步」北上！暴風圈變小

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面