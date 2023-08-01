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社會 社會焦點 保障人權

前女友拒復合！渣男印裸照大街狂撒　恐嚇「讓大家看妳床上表現」

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲新竹男子不滿女友不跟他復合，印了女友裸照亂撒。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者劉人豪／新竹報導

新竹1名男子不滿交往4年的蘇姓前女友不願意跟他復合，竟把蘇女裸照印成傳單，跑到汽車旅館前亂撒，還傳訊息威脅蘇女「我全都會傳到網路上，讓大家看妳在床上的表現」，新竹地方法院依妨害秘密罪、恐嚇罪，各判有期徒刑4月和5月，應合併執行8月，緩刑2年。

鄧姓男子2015年開始與蘇女交往，期間鄧男與蘇女視訊時，截下蘇女身體隱私部位照片2張，更在以手機偷拍下2人親熱時的影片、照片。4年後雙方分手，但鄧男不滿蘇女不跟他復合，2021年1月18日開車到新竹市某汽車旅館停車場，將蘇女的身體隱私部位照片局部模糊化後，印成傳單亂撒後駕車逃逸。

之後鄧男又從2021年1月17日到3月6日之間，不斷傳訊息騷擾恐嚇蘇女，「妳敢交一個，我就敢弄一個」、「我全都會傳到網路上，讓大家看妳在床上的表現」、「把照片撒在妳媽店門前」、「要告妳就去告，所有影片照片法官律師兄弟都會看過」、「左右鄰居親朋好友都會收到高清照片」。

新竹地方法院認定，鄧男明知蘇女已無意與其復和，竟無故散布蘇女身體隱私部位照片，並加註貶低告訴人社會評價文字，且不斷發簡訊、打電話恐嚇，念鄧男犯後坦承犯行，並蘇女達成調解，依妨害秘密罪、恐嚇罪，各判有期徒刑4月和5月，應執行8月，緩刑2年，賠償蘇女36萬。本案可上訴。

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